小鬼生前準備中秋禮物終送到好友手上　任賢齊：他就是這麼貼心！

台灣男星小鬼（黃鴻升）本月16日因主動脈剝離致血管阻塞在家中離世，終年36歲，他的遺體於上周五（25日）完成火化儀式，並以花葬形式長眠於陽明山「臻善園」。小鬼生前人緣極佳，無論對家人、愛人和朋友都有情有義，早前更特意為好友準備中秋節禮物，最後卻在自己離世後才紛紛送到好友手上。

小鬼早前更特意為好友準備中秋節禮物，最後卻在自己離世後才紛紛送到好友手上。（滾石提供）

小鬼一早就以自家潮牌AES的logo，製作出名為「Moonmail」的月餅禮盒，並打算在中秋節前將禮盒送給身邊好友。（Instagram：@gemma_811）

小鬼一早就以自家潮牌AES的logo，製作出名為「Moonmail」的月餅禮盒，並打算在中秋節前將禮盒送給身邊好友。如今小鬼雖然已經離開這個世界，但他的心意卻依然能如期送給他珍重的好友，鬼鬼、任賢齊、陶晶瑩及竇智孔紛紛在社交網站發文，感謝小鬼這份來自月球的最後禮物。任賢齊感慨地說：「他就是這麼貼心。」

任賢齊慨歎小鬼好貼心。（Instagram：@richiejen623）

月餅上有小鬼自家潮牌AES的logo。（Instagram：@richiejen623）

任賢齊：「前兩天在上次和他們攝制團隊一起吃飯的餐廳，轉頭看見牆上他的簽名，彷佛他还沒離開我們⋯ ​​​」（Instagram：@richiejen623）

另外，小鬼的13年摯友李千娜亦有在好友離世後收到最後禮物。她在Instagram分享一張照片，只見照片中有鞋盒和一對橙藍色運動鞋，原來是貼心的小鬼一早記住好友的喜好，並特意委託該品牌留起這對鞋當作驚喜禮物送給對方：「你知道我喜歡聯名鞋，委託ASICS送我一雙鞋，但卻是在你離開之後收到，叫我如何是好？」李千娜見到後既感動又崩潰：「#好崩潰 #這是什麼驚喜 #謝謝你 #我會好好收藏」

李千娜和小鬼是13年的摯友。（Instagram：@n_a_n_a_l_e_e）

李千娜在小鬼離世後收到對方為自己準備的驚喜禮物。（Instagram：@n_a_n_a_l_e_e）

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