韓國電視台拍離婚夫妻同居真人騷　觀眾最期待「雙宋」參加再同框

韓國節目題材層出不窮，近日TV朝鮮電視台又有新招數，宣布推出以離婚夫婦為主題的真人騷《我們離婚了》，邀請已離婚的夫妻再同居一次。率先打頭陣的是13年前離婚的70歲男星李瑩河及60歲女星鮮于銀淑，由於還未確定節目其餘出演者，消息傳出後隨即引起網民熱話，熱烈討論心中希望能出演節目的「夫妻檔」人選。

李瑩河曾在節目上提及離婚是因為性格差異。（網上圖片）

鮮于銀淑曾在《藍色生死戀》及《浪漫滿屋》飾演宋慧喬的媽媽和奶奶。（網上圖片）

李瑩河及鮮于銀淑均是韓國的資深演員，在多套韓劇中都不難見到他們的身影。事實上，兩人曾經做過26年夫妻，在2007年突然宣布離婚震驚不少人。李瑩河早前曾在節目上提及當年決定離婚的原因：「性格差異是原因之一，但最大的原因應該是我，因為朋友很多，加上拍攝工作，幾乎每日都外出。」雖然愛情已逝，但兩人依然保持良好關係，早前更一起影家庭照慶祝孫女出世100日，因此對於兩人再次挑戰同居生活，外界都大呼相當期待。

李瑩河及鮮于銀淑於1981年結婚。（網上圖片）

兩人至今依然保持良好關係，早前更一起影家庭照慶祝孫女出世100日。（網上圖片）

《我們離婚了》即將製作的消息傳出後隨即成為熱話，更有不少網民表示，如果節目組能夠邀請比電視劇還要精彩的三對話題「夫妻檔」，包括宋仲基和宋慧喬、安宰賢和具惠善、以及李東健和趙胤熙在節目中同居的話，收視率應該會前所未有地高。

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