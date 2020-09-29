雞排妹公開身體零P圖對比照　女神小腹原來都有紋理和小瑕疵？

台灣女星「雞排妹」鄭家純因擁有清純外表和魔鬼身材而聞名，經常都會大方與粉絲分享性感美照，大展超完美身形。不過，即使已擁有令人極之羨慕的白哲皮膚和完美曲線身形，雞排妹仍然會自己偷偷P圖，將身體上的紋理和小瑕疵P走，打造出零瑕白滑美肌。

鄭家純擁有令人極之羨慕的白哲皮膚和完美曲線身形。（Instagram：@ili.cheng）

雞排妹在Instagram限時動態上載兩張自己胸口以下膝頭以上的零P圖對比照，只見P圖後，只有肚子上的紋理和瑕疵月見了，身體的形態和曲線則未有任何加工痕跡。她表示自己為了不用大量P圖而做足準備：「每一次拍攝前，我會像捏泥娃娃一樣，把自己的體態調整到適合這次作品的樣子。」

雞排妹分享身體P圖前後的照片。（Instagram：@ili.cheng）

雞排妹分享身體P圖前後的照片。（Instagram：@ili.cheng）

她亦透露要打造柔軟滑順的身體線條，並不是靠低體脂和肌肉，而是要了解自己身體各部位的脂肪細胞分佈。另外，為了胸部不能過度瘦身，只訓練需要結實的地方，抑或在頑固脂肪上忍痛打針。

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