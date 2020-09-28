練習生大爆女偶像有套體重方程式：身高減掉120就是目標體重！

韓國女偶像的纖瘦身形往往都成為不少女生減肥時的指標，她們的獨門減肥餐單亦因此經常成為搜尋榜上最常見的單字。不過，正常人和偶像藝人眼中所定義瘦，以及理想體重其實存在很大的差異，韓國有兩位前偶像練習生拍片大爆身材管理的辛酸史，以及女偶像們的身材目標原來有一個既定的方程式。

女偶像的纖瘦身形往往都成為不少女生減肥時的指標。 （IG/@ BLACKPINKOFFICIAL）

賓荷娜（音譯，빈하늘）和崔藝珍（音譯，최예진）以前練習生身份，在YouTube頻道「AYO 에이요」拍片分享練習生們對於身材管理時所面對的難題，不少經紀公司都會要求練習生為了看起來更加上鏡，更有公司為練習生制定一套體重標準，就是從身高減掉120，所餘下的數字就是該名練習生的目標體重，即身高164cm就要令自己減至44kg。

韓國有兩位前偶像練習生拍片大爆身材管理的辛酸史。(YouTube：AYO 에이요)

崔藝珍表示有公司為練習生制定一套體重標準，就是從身高減掉120，所餘下的數字就是該名練習生的目標體重。（YouTube：AYO 에이요)

網民紛紛留言表示難以想象偶像們有多努力減肥：「天啊，身高減掉120的話，我要瘦到40kg！」、「藝人們真的都很厲害」、「我看了這影片後就馬上打消做偶像這個念頭了」、「實在有太多偶像有體重過輕問題」，亦有練習生留言表示非常認同：「我們公司練習生平均體重是42kg！」

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