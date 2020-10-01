眾星轉發央視貼圖賀國慶中秋　曹永廉陳敏之具創意網友激讚

今（1日）除了是國慶節之外（中華人民共和國成立第71年），更是中秋佳節，兩個節日難得同慶令到不少民眾非常開心。特別是今年因為疫情關係大家都過得不容易，所以官媒央視亦特製了一張印有國旗同月圓的貼圗，鼓勵大家一起轉發，共同祝福祖國同家人，除了不少內地明星響應之外，亦有許多香港明星齊參與是次活動。

不少明星朋友一轉發祝福祖國。（微博圖片）

在內地發展大紅大紫的陳偉霆，今日早上第一時間在微博為祖國送上祝福，他開心寫道：「祝福祖國，祝福家人。國慶快樂，中秋快樂。」而師姐容祖兒亦轉發貼圖寫道：「 祝福祖國，節日快樂！」還有向佐﹑惠英紅﹑劉愷威﹑梁競徽等人。

容祖兒同陳偉霆都響應是次活動。（英皇娛樂北京微博圖片）

但「長腿女神」陳敏之就用一個與眾不同的方法為祖國送上祝福。她在微博上貼了一張國旗同月亮的拼圖照，還有一張同老公影的背影恩愛照，原來今日亦是她的結婚紀念日，三節同慶實屬難得，她開心地寫道：「是日雙節，家國同慶。祈願，國泰民安康，人月兩團圓，結婚周年快樂，CNHK。」

還有曹永廉他轉發他人手持國旗飄揚的影片，在微博寫道：「五星紅旗迎風飄揚。」用簡單一句歌詞祝福祖國，獲得不少網友激讚。

曹永廉的祝福與眾不同。（視覺中國﹑曹永廉微博圖片）