【國慶晚會】49歲韓紅暴瘦嚇親網友　身材撐唔起西裝登微博熱搜

周三（30日）中國中央電視台（央視）舉辦以「中國夢.祖國頌」為主題的國慶晚會，邀請了許多紅星出席準備了不少歌舞表演祝福祖國。其中一位就是唱將韓紅，久未露面的她現身即驚嚇不少觀眾，事關她瘦了許多身材同從前較不同，一度登上微博熱搜廣受討論。

韓紅身材過去比較豐腴。（視覺中國）

現年49歲的韓紅過去身材都較為肥胖，而且臉型亦圓圓的，給人感覺是厚實之人。但在國慶晚會上她的身型就似乎瘦了一圈，綁起長頭髮戴上眼鏡的她，臉型沒有從前豐腴，雙下巴並不是太明顯，而且所身穿的西裝亦顯得寬鬆，沒有從前穿得較為合身的感覺，所以有網友就直言：「身材撑不起黑色西服。」看來她真的瘦了。

臉型瘦了不少。（影片截圖）

雖然韓紅瘦了不少，但她唱起歌時仍然力量十足，表演《感動》一曲歌聲嘹亮，鏗鏘有力，獲得不少網友讚賞。韓紅是次瘦了不少大家都非常關心她的身體狀況，不知道是她在減肥當中還是工作太忙所致，所以大家都留言叫她好好照顧身體。事實上，韓紅一向致力慈善工作，年初發生疫情之後她亦第一時間抽出時間協助防疫，還親送物質到湖北，事後因為過於勞累關係更病倒多日，所以網友們亦希望她幫助他人時，同時亦要照顧自己身體。

身上穿的西裝亦較過往寬鬆。（影片截圖）