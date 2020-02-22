【武漢肺炎】韓紅基金會帳目不清被告發　調查結果出爐要求改正

內地歌手韓紅是大慈善家，在「武漢肺炎」肆虐的這一段時間出錢出力，透過自己成立的「韓紅愛心慈善基金會」支援抗疫，更在工作期間忙出病來。雖然獲得不少人敬佩，但她的慈善基金卻被一位微博博主「司馬3忌」用實名向北京市民政局舉報，涉嫌違規。經過多日調查後，當局亦指出基金會確有一些投資事項不夠透明，要求韓紅一方在限期前改正，而韓紅一方在沉默多日之後，亦在21日就公開作出回應，表明基金會會尊重當局的決定與規範。

韓紅基金會被告發涉違規。（韓紅微博圖片）

「司馬3忌」列出的4大質疑，除了指出基金會沒有依規向社會大眾公開年度工作報告、未取得公開募捐資格前便公開募捐等行為外，最令關注的是基金會超過3億人民幣（約3.3億港幣）的對外投資去向不明，亦沒有依法向公眾公開交代相關資訊，違反了「慈善組織信息公開辦法」的第十二、十三條規條。其後，當局亦發聲明指「韓紅愛心慈善基金會」自成立以來都循規蹈矩，但當中確有一些投資事項不夠清晰透明，所以要求韓紅一方限期前改正，依法運作。

韓紅一方表示會尊重當局的決定。（韓紅微博圖片）

對此，「韓紅愛心慈善基金會」亦公開回應，指基金會在2012年成立，2016年《中華人民共和國慈善法》就開始實施，之後在2019年8月8日，基金會已經獲得公募的資格。從2013年2018年間，基金會透過官方網站與微信公眾號的捐款共籌得289萬人民幣（約320萬港幣），該筆善款是佔了基金會自成立以來到2018年底全部捐贈收入的1.69%，上述的款項均是用作慈善用途。不過基金會在2018年就停止了以上的工作，對現行的法律性質他們均尊重：「如現行法律對上述行為性質的認定與我們當時的認知存在差異，我們會尊重法律規定。北京市民政局對該問題的認定，我們亦表示充分尊重，並予認同。」

另外，針對投資帳目不清這一環，韓紅一方表示在工作細節上仍需要進一步努力做好，會按照當局指令去執行，全面認同當局給予的意見。