台灣資深電影人江文雄病逝享年77歲　曾是張艾嘉、瓊瑤恩人

資深電影人江文雄昨（3）日因氣喘問題緊急急診，卻在晚間昏迷不幸病逝，享壽77歲。正在為他寫書的資深媒體人倪有純透露，本來有舌癌後遺症導致說話不清的江文雄，昨下午通電話時突然講話很清楚，疑似「迴光返照」。據了解可能舉辦簡單家祭儀式，並透露他生前低調幫助不少影人圓夢。

倪有純因幫助江文雄寫書，經常聯絡，她接受《ETtoday新聞雲》電訪時透露，江文雄最近有點氣喘的毛病，因他自己居住，倪有純便提醒，有什麼症狀要趕快打給兒子幫忙叫救護車。而昨天就是這樣的情形，下午倪有純打給對方時，他說人在急診室。

不過倪有純現在回想覺得奇怪，江文雄因罹患過喉癌、舌癌，化療過後口齒較不清晰，而她昨天與對方通電話時，江文雄講話突然變得很清楚，「可能已經開始迴光返照」。據基隆礦工醫院護士說明，江文雄後來昏迷，隨即停止心跳，晚間8點離世。

倪有純透露，江文雄在國寶級導演李行的後半段導演生涯以資金力挺他拍片，李行曾說：「沒有小江（江文雄）、新加坡後來的國泰公司，就沒有李行。」李行是江文雄最敬重的導演。而甄珍則是他的好友，生前低調幫助不少演藝圈人士，為電影圓夢。

倪有純因為要寫書，透露江文雄生前都還會去圖書館看自己參與過的舊作，「他可以說就是一個真人的電影活歷史」，原本書的架構都溝通好了，就等江文雄身體硬朗起來，現在她只期能在半年內把書寫完，讓世人了解這位資深電影大佬的一生。另外家屬可能會舉辦簡單家祭，她尚未透露家祭訊息。

江文雄一身為電影致力，倪有純除了在臉書PO出對方生前照片，文中也提到，江文雄28歲投資電影《梅花》竄紅，曾以資金力挺導演李行拍片，瓊瑤「電影企業王國」的巨星公司推出的電影《我是一片雲》及其他創業作，均由他以對等資金合作、打下基礎。

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此外，江文雄過去曾力捧張艾嘉、胡因夢、楊惠姍、朱延平、李小飛等人，與李行、瓊瑤串出電影世界，當年甄珍、劉家昌因谷名倫自殺事件困在美國，多年沒戲可拍時，他也曾仗義支持好友劉家昌拍攝電影《揹國旗的人》，顯見當年在電影圈的影響力相當大。

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