安樂蝸｜70萬550呎屋大變身　主持︰擺晒成間波鞋舖嘅鞋都冇問題

J2節目《安樂蝸》介紹不同貼地的家居設計個案。主持馬俊傑、狄以達和嘉賓姚宏遠到訪一間550呎，一家四口再加傭人姐姐五人住，由於兩個兒子日漸長大，生活、儲物的需求不同了，所以家長就決定將家居來個大變身！

地台的側面可以放波鞋！（《安樂蝸》電視截圖）

裝修後的單位看上去，除了客廳明顯有地台外，沒有太多櫃和箱，不過其實暗藏玄機！先講地台的部分，可以收藏大量物品，而側邊的位置可以拉出來放不常着的鞋，玄關位又有鞋櫃，主持馬俊傑驚嘆︰「直頭成間波鞋舖嘅鞋擺晒去都冇問題！」不過用了地台設計，客廳就難放到梳化，所以見到他們就只放了坐墊休息用。設計師巧妙地將全屋的間隔捨棄，利用櫃去做間隔。走廊的部分更是內有乾坤，其中一面牆的上方做了大衣櫃，下方收了琴，可以隨時拉出來彈，又有活動式拉凳。睡房方面，本來主人房擁有全屋最美的180度海景景觀，不過屋主愛子心切，就讓了房間給兩個兒子，房間對調後，兒子的房更大，各自有睡床，不用再睡上下格床！

兒子的房間有無敵大海景。（《安樂蝸》電視截圖）

以前小朋友跟傭人姐姐要迫上下格床，現在姐姐的睡眠區就收了在走廊，即是琴的對面，上面是睡床，下面就是儲物區。睡床位置加上推拉門加強私隱，床尾有條子設計，可以給她看到外面情況。雖然姐姐現在有私人空間，但位置是走廊通道，而且對面就是琴，感覺也不太自在，而且有網民更覺得設計似「坐監」一樣。另外，客廳只有一個窗台用作採光，所以設計師在客廳和睡房加透光玻璃磚或門，連主人房衣櫃櫃身也用了透光設計，這樣光線就可以一層一層滲入客廳，保持光猛。廚房方面，現在開放式廚房的位置本來是飯廳和廁所，現在改成開揚格局廚房，加了隱藏式的飯枱，運用空間的彈性就更大。而從前的廚房，現在就變了廁所，地方也變大了。價錢方面，全屋裝修連家具約用了70萬。

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