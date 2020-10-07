安樂蝸｜479呎屋簡約加工業風好混亂？　睡房完全冇儲物櫃勁簡潔

J2最新一集《安樂蝸》由胡鴻鈞和狄以達帶大家參觀一間479呎的兩房單位，單位特色是將現代簡約風和工業風融合在一起。

客廳的特色牆是單位的設計重點。（《安樂蝸》電視截圖）

479呎兩房單位，一間做睡房一間做書房，設計師在不同地方用上不同風格。廚房是工業風，客廳是簡約風。簡約風大多用一些淺色的設計去增加空間感，而工業風就用深色和金屬元素。設計師在客廳做了一道特色牆用來做過渡，特色牆上面有幾何線條的燈條，帶有現代感。而開揚格局的廚房用了不少工業風元素，而且面積雖小但一應俱全。他們在吧枱位置做了間板設計，不銹鋼直條條子加石材佈景板，融合兩種風格。

廚房用了不少工業風元素。（《安樂蝸》電視截圖）

其實客廳和飯廳也有一些工業風元素去點綴，令到兩種風格融和得更好，如懷舊皮革材質的梳化和金屬元素酒櫃。睡房也貫徹以黑白灰為主調，非常簡約，沒有太多家具，只有一張底下可以儲物的油壓床和一個小型床頭櫃。這裏也做了特色牆條子，令整體感覺更型格。原來屋主主要的儲物地方是在書房，除了做了地台外，又有大衣櫃，衣櫃用玻璃拉門，而且又用上黑框和深色木材，呼應單位其他部分的工業風路線。廁所也是用灰色和白色為主，連水龍頭、毛巾架等也加入黑色和金屬元素作點綴。價錢方面，設計連裝修大概50萬。

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