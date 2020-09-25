安樂蝸｜55萬裝503呎用勁多深色家具　廚房超細靠一招增加空間感

J2節目《安樂蝸》最新的一集由主持鄭雋熹和馬俊傑到訪一間503呎單位，屋內是兩房一客一飯廳的格局，夫婦再加兩隻狗狗一齊住，算是寬敞。所以他們從設計上着手，希望有一間型格的家居。

全屋用上不少深色家具和配件。（《安樂蝸》電視截圖）

單位一入門口左手邊是廁所，向前走就是廚房和房間，右邊是客飯廳和主人房。設計師表示單位四正，間隔方面就沒有需要改動，不過屋主希望有大膽的設計，想型格一點，有多一點深色元素。所以設計師用了不少黑色和深棕色的家具和配件。例如屋主喜歡收藏模型和玩具，他們就打造了一組深色的展示櫃和電視櫃，主人房的門用上一樣材質的隱藏門，感覺融為一體。另外，他們就用了灰色地板、白色牆身和淺色梳化，用作平衡深色的設計，柔化感覺。

餐桌可以移動不同位置，但不可以收起來。（《安樂蝸》電視截圖）

客廳設計迎合男主人的喜好，主人房方面，就用了女主人喜歡的設計，用灰色和淺木色，再加玫瑰金色不鏽鋼作點綴，營造舒服、高貴又低調的睡房空間。房內除了有大衣櫃和梳妝桌外，又有地台儲物。而衣櫃位本來是天井窗，但因為沒有什麼景觀，所以將衣櫃藏在窗台上，再用飾板隱藏窗台和橫樑，拉平整道牆，用盡每一吋空間之餘，感覺又整齊。另一間房就成了男主人的書房，完全是男人的空間，因為設計師用梧桐木材製成的歐松板做層架和書桌，加上水泥牆，感覺粗獷。廚房和廁所都偏小，所以設計師將廚房和書房共用一道滑門，當打開廚房門時，飯廳和廚房連成一線，視覺上闊落了。廁所就用了簡約的白色磚牆，同時將浴缸變成企缸，加上玻璃滑門，增加空間感。全屋設計連裝修費是55萬。

點擊下圖逐格看看︰

+ 29 + 29 + 29

同場加映︰家居．築則｜390呎單位六個人住 其中一間房四人用好擠迫？

家居．築則｜390呎單位六個人住 其中一間房四人用好擠迫？