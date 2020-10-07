東張西望｜謝嘉怡身世大公開阿爺係雞粥大王　仲有萌爆童年照曝光

無綫節目《東張西望》周三（7日）晚的一集大爆本屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）的身世！本身是中英混血的Lisa，雖然在蘇格蘭愛丁堡長大，但原來她跟大埔卻非常有淵源，她的爺爺是多年前大埔非常出名的「雞粥大王」！

原來Lisa的爺爺是「雞粥大王」。（《東張西望》電視截圖）

節目組訪問不少大埔老街坊，很多人對Lisa爺爺謝樹華的粥店相當懷念。粥舖叫「謝華記雞粥」，又名「橋頭雞粥」，1972年開張，是大埔當年的名物，甚至連鄭君綿和伍衛國等明星也是食客。「橋頭雞粥」做消夜時段為主，由傍晚開到凌晨。《東張》製作組找到Lisa的爸爸謝廣勝（Peter）大談粥店歷史，原來當年他的爸爸有農場，所以有新鮮雞鴨供應，煮出一碗碗香濃綿滑的雞粥。直到2003年，謝樹華因為心臟病發離世，他們八兄弟姊妹都在蘇格蘭，無人繼承他的事業，31年歷史的雞粥失傳。街坊稱美食是大埔的回憶，而Peter聽到他們的感受後說︰「好開心，見返咁多舊朋友，咁support我爹哋以前嘅production。」

Lisa試食爸爸煮的雞。（《東張西望》電視截圖）

Peter更接受《東張》的邀請，試試親手煮一碗雞粥，令美味重現。他指其中一個秘訣是用走地雞不要用雪藏雞。Lisa更去探爸爸班，她直言︰「好耐冇食呢個雞粥。」又指兩歲回香港時，有到爺爺的粥店食過粥，她說︰「好開心，人哋仲記得佢。」她更試食爸爸煮的雞，大讚︰「有爺爺嘅味道！」

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