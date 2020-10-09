家居．築則｜400呎細單位間隔重新執位　裝修完好似700呎咁大？

無綫財經台節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一個400呎的小單位，經設計師將間隔重新規劃後，看上去像有700呎一樣！

單位400呎。（《家居．築則》電視截圖）

單位有三個人住，設計師幾乎將全屋間隔重新改動。首先，在入門口位置右邊的空間，偷位納入主人房一部分，餘下地方加了一個薄身櫃放雜物。另外，設計師將廚房和廁所的位置對換，廚房變開放式，令廳借了一些廚房位。原則的浴室偏小，現在就擴大了，設計師做了一個大企缸，他指︰「企缸裏面仲可以（畀）大人同小朋友沖涼都唔會覺得好迫。」他改了座廁位置，又用牆身隱藏廁所水箱，又美觀又可以在上面放物品，而洗衣機也收在洗手間，洗衣機位置上層是由玄關位置打開的收納空間。

主人房加建了衣帽間，改動令單位實用性的提高。（《家居．築則》電視截圖）

設計師又在客廳間出一間房給小朋友。而主人房方面，因為在廳偷了位，所以空間頗大，可以三邊落床之餘，偷出來的位置做了衣帽間。設計師又做了地台，所以單位主要的收納空間在主人房。全屋地板用磁磚，但戶主喜歡木材質，所以在牆身用了木地板做特色牆，同時特色牆隱藏了主人房的門，牆身特別又有立體感。

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