【媽咪也打工】左手餵人奶右手開工！Netflix劇論盡在職媽媽苦況

Netflix劇集《媽咪也打工》（Workin Moms），你考慮了很多，包括金錢狀況、家庭狀況，其實一切實際面都準備好了，但是你總是很難想像，成為媽媽之後究竟會得到什麼、失去什麼。直接從這部劇裡的媽媽故事，來談些真實的問題。

ok，就讓我們都誠實一點：有小孩之後，一定是去他的累爆了。你不是沒有想像過照顧小孩的畫面，伴侶說會做你堅強的後盾，父母說偶爾能抽空幫忙，自己手上也有一點存款，保母費、尿布錢等等，只需要平常省吃儉用，減少治裝和旅遊基金，是可以好好照顧孩子，而且最重要的是，你感覺時間差不多、身體狀態也很穩定了。

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只是，生小孩要考量的遠比這些更多，譬如，現在工作和未來職涯，會不會至少被孩子限制十年？萬一，生孩子後的生活遠不比想像中快樂，怎麼辦？

Netflix劇集《媽咪也打工》，職場媽媽休完產假重返職場，育兒種種，真實到沒在跟你開玩笑，譬如總是唱不好一首兒歌、辛苦在公司擠母乳，還不小心沾到衣服、永遠搞不懂一台嬰兒車怎麼折疊起來，然後主管有意無意的說：想要這個機會，你得要把工作放在第一位喔，不然我就讓給另一位同事、被公事氣的牙癢，但是每當伴侶傳來孩子走路的影片，你的心總是甜到發軟⋯⋯好吧，即便主角演起來好笑，你也是笑著笑著就哭了。

生孩子這件事，你心有徬徨，不如我們從《媽咪也打工》看育兒之難，也看育兒的幸福，接著問問自己，你想過這種生活嗎？而除了這種生活，還有更多可能嗎？

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擁有一個孩子，就像重新打造生活規則

《媽咪也打工》只是個起點，讓你看到不同的真實想像，但是拉回你的人生，你有小孩很好，沒有小孩也很好，終究就是你怎麼探索自己，為自己建立人生方向。所以，與其談失去與擁有，不如自問，是否願意打掉重練，拋棄常規，再去探索一個全新的自己、建立新的生活規則，如同初生？無論你的答案是Yes或No，我們想說，那都是非常勇敢，且十分令人驕傲的決定。