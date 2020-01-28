【找快樂的孩子】全職媽媽為湊仔打扮簡撲　聽到老公一句話超hurt

編按：全職媽媽是最辛苦的工作之一，為孩子家庭甘願作出犧性，但未必能得到相應回報，丈夫的關懷和體量真的很重要！

全職媽媽常被誤會工作輕鬆，其實在家湊仔並非如外界想像般容易。（資料圖片）

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兒子三歲至六歲的時候，我辭掉了全職的工作，既要照顧子女，又要兼顧一些義務工作，與及兼職工作，生活非常忙碌。兒子升讀小一後，我有兩年的時間當了全職媽媽，對這個角色也加深了體會。

為什麼選擇全時間照顧子女？理由很簡單，我覺得子女需要照顧，交託給別人照顧總不及自己親自照顧來得放心及滿足；而且，我也珍惜和子女的關係，從小建立的親密感情是很寶貴的。那麼做了全職媽媽的感受又是怎樣呢？我發現原來全職媽媽真的不易為。

全職媽媽平日忙於照顧孩子及料理家務，衣着多以舒適簡樸為主。（資料圖片）

我在家照顧子女，出外則主要是買餸菜及接送子女往來學校，沒有了工作時要「見人」的需要，衣着自然以舒適簡樸為主，平日也沒什麼打扮，唇膏常常也懶得塗了。本來我是很安於這個狀態的，誰知有一天我丈夫對我說：「老婆，你有空就要跟Elly（我們的家傭）學習穿衣之道，你要有多點變化，你穿來穿去都是那幾件衣服！」我的自尊心立刻受創，他竟然叫我跟家傭學打扮！這意味著我不及家傭吸引和漂亮，這對一位太太來說是多麼不敬，我只做了半年全職媽媽，外表已不夠吸引力了！

以往有工作時不但有打扮的動力，亦有從工作而來的社會認同及經濟回報。當我仍是一名學校社工時，我的專業或多或少是被社會認同和尊重的，現在在家照顧子女，兒子說：「我喜歡daddy多些，因為他會和我砌模型，你就什麼都不會。」他童言無忌的這些話令我有點不甘心，我對他說：「媽媽真的什麼都不會嗎？若是這樣，我怎樣照顧你呢？」

我不可以用我如何馳騁於工作場所來向他自誇，因這都是過去的事，這對我的身份價值確實帶來挑戰。此外，當全職媽媽便沒有了市場價值了！離開職場越久，便越難找到稱心的工作。雖然我和丈夫都認識耶穌，我們從結婚開始都是共用一個戶口的，錢銀的運用上是無分你我的，但偶然說笑他便會說：「現在是我養你的啊！」若這是事實，我的價值便在他以下，那我可要討好迎合依附他了。幸好我們有耶穌的真理，我便提醒他：「是耶穌養我的，是耶穌透過你養我，沒有你，耶穌也會用其他方法養我的。」

丈夫與子女的敬愛，可成為全職媽媽的快樂來源。（資料圖片）

在香港這個社會，除了一年一度會慶祝母親節外，對媽媽這身份的認同和肯定確實不多。相反，在不同方面都令媽媽這身份處於不利的位置。親愛的爸爸和孩子，記緊敬愛你們的全職媽媽，她們無怨無尤地為家庭付出，你們的愛能讓她們超越世俗的眼光，成為一個自由快樂的媽媽。

（以上是《找快樂的孩子——快樂與卓越並行的教養》的內容節錄）

書名：《找快樂的孩子——快樂與卓越並行的教養》，作者： 何慧明及陳煜丹夫婦 。（紅出版提供）

作者： 何慧明及陳煜丹夫婦

何慧明博士

香港中文大學社工系學士、碩士和哲學博士；中國神學研究院基督教研究文憑。作者曾任全職社工、全職義工、全職媽媽、全職博士生，現職全職大學講師。作者曾於不同的機構、學校和教會進行精神健康、家長教育、個人成長和輔導等課程及講座，作者以媽媽、社工及學者的多元身份和角度分享教養的智慧。

陳煜丹

香港中文大學藝術系學士、英國利物浦大學教育碩士、中國神學研究院基督教研究碩士。作者從事中學教育二十多年，曾於2001年獲得中國助學基金「香港傑出教師選舉」優異獎及於2012年獲香港藝術發展局頒發「傑出藝術老師」獎。作者擅長於子女管教、美術教育、性格發展、調解及恩賜事奉的範疇，曾出版《美育——全人教育的鑰匙》一書。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。