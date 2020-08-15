【在職媽媽】復工前必需2個心理準備　接受自己非BB最愛｜Vivi

在作為在職媽媽不能全天候守在子女身邊，必然會經歷過許多掙扎，既要克服現實難題，也要克服自己心理作用。希望分享一些個人的心路歷程，讓各位在職媽媽作一個參考。 【編按：作者為在職媽媽Vivi Cheung】

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1.放開懷抱，讓更多人來幫助你

新手媽媽，很容易變成緊張大師。有時候孩子睡着了，在隔壁房間休息，會猛一下擔心他會不會突然吐奶嗆著了，又不懂求救。因此，隔一段時間，便要去看一下，就算有其他人幫忙，還是忍不住要親力親爲。產假期間尚且還能參與多點，復工後若還是這般一驚一乍，則很難有充足的睡眠和精力面對工作。學會放開懷抱，信任身邊的人，並且尋求幫助，是關鍵的一步。

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接受長老的幫忙

如果你有長老來幫忙，那麽不怕多點麻煩他們。他們的教育理念未必與你一致，但是透過不斷的溝通和尋求專業意見，或許可以取得共識。退一萬步，即使他們很有自己的一套，在孩子頭大半年，主要還是管吃管喝管睡，不至於影響甚大。

懷孕時開始聘用工人

沒有長老幫忙的，只好依賴工人了。有些媽媽是生產後才開始請工人，的確難以在短時間内建立起深厚的信任。因此，如果你極度需要工人姐姐，最好在懷孕的時候就開始挑選，觀察一個人的行爲，互相瞭解和建立信任。只有這樣，你才能夠在產假結束後安心上班。同時，安裝一個鏡頭，叫身邊的家人有空便點進去看看，便可以分擔你的壓力。

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2.接受你不是孩子這個階段最親近的人

這一點未必適用於所有在職媽媽，因爲非常取決於你的工作性質。如果你的工作能夠準時上下班，下班回來後有充足的時間陪伴孩子，並且哄孩子入睡，那麽你可能無需面對這個問題。然而，如果你的工作經常要加班，又或者你有許多個人的追求，無可奈何之下你必須外判部分晚上育兒的工作。在嬰兒期，孩子自然而然會對主要的照顧者產生最强烈的親密感。

或許你會因爲這樣感到醋意，又或者感到内疚。其實不然，如果孩子和工人關係好，你應該感恩找到了好的幫手。當孩子漸漸長大，便會意識到爸爸媽媽這個特定身份和角色，除了生理需求，會衍生更多的心理需求。照顧者的角色會相對沒那麽重要，帶他認識世界的交流者的地位則會提升。而怎樣在有限的時間裏，提高陪伴的質素，便是下一個階段要探討的話題了。説到底一切不過是選擇，選擇全身心陪伴孩子，便犧牲了自己的一些發展；選擇一邊工作一邊帶孩子，便要犧牲一些初期的親密度。沒有什麽對錯，最要緊的是瞭解到自己爲什麽做這個選擇，便始終能説服自己。

做一個在職媽媽，並非生下孩子便不管了，快活地過自己的生活。做一個在職媽媽，更像是走獨木橋，一個不小心，便會耽誤了其中一邊。所謂平衡，並非事事都要掌握在自己的手裏，而是知道自己的界限。

Vivi Cheung

作者簡介：Vivi Cheung

Youtuber/90後在職媽媽

我是一個年輕媽媽，21歲懷孕歲，一邊寫畢業論文，一邊安排各種檢查。現在23歲，孩子1歲半；我是一個在職媽媽，現於上市公司擔任管理培訓生，有返工無放工。每天除了要照顧家庭，也要兼顧忙碌的工作；我亦是一位Youtuber。自己一路走來，明白年輕媽媽的各種掙扎與迷茫，希望以自己的經歷和經驗化為一點支持和幫助。

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