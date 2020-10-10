Stellar前成員控訴被迫賣肉　舊公司反撃：獲得成員父母同意

韓國節目《Miss Back》請來一班被遺忘的前女團成員參與，包括T-ara、 Crayon Pop和After School等，眾人公開了不少過去偶像生涯中受過的不公平對待，甚至留下心理病後遺症。當中前Stellar佳英爆料被迫性感的討論度最高，不少網友都替她感到心痛時，前東家竟開口反撃，雙方說法成對立。

Stellar又有「19禁女團」之稱，組合不論造型、舞步的尺度都相當大，經常遊走在限制級邊緣，因此成功引起關注。佳英在退團3年後，公開當年被迫性感的秘密，包括公司擅自把衣服換成露骨泳衣，以及答應成員換掉性感照後卻如常公開。事件讓她身心受損，自此抗拒穿短褲，至今仍收到大量性騷擾私訊，佳英亦講到7年來只收到一千萬韓元（約68,000港元）收入。

佳英強顏歡笑道出當年的遭遇，令觀眾相當心痛。（MBN）

按圖退團後佳英的近況：

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對於佳英的指責，Stellar前公司代表昨晚馬上反駁。他承認組合風格的確較重口味，但並不是一開始就嘗試，表示「性感服裝是在獲得成員父母同意下穿着」，強調有部份父母更希望「要走比這個更性感的風格」；至於收入方面，代表也講到Stellar解散之時的收入雖未與支出平衡，但依然有向成員發放超過一千萬韓元，活動期間亦有提供車輛及膳食等，盡力讓藝人沒有負擔地活動。此外他提到佳英當年欠公司一億韓元（約68萬港元），也是公司自行解決，炮轟發言有毀損名譽之嫌。

公司表示Stellar的性感服裝有經過成員父母的同意。（網上圖片）

按圖睇Stellar時期的佳英：