STELLAR成員敏熙轉做網絡主播　一次直播酬勞直逼出道7年總收入

近年韓流盛行，不少著名K-pop偶像走訪世界各地舉行演唱會，自然賺得盤滿缽滿，佼佼者是遠赴歐美舉行巡迴演唱會的男團BTS防彈少年團，去年帶摯所屬公司Big Hit娛樂大賺502億韓圜（約3.5億港元），撃敗三大娛樂公司SM、JYP和YG，成為2018年韓國最賺錢娛樂公司。 然而，K-pop仍有不少偶像收入微薄，去年2月解散，被稱為「19禁女團」的STELLAR就曾自爆出道7年來，所屬公司未有正式支薪，而成員敏熙最近開始擔任網絡主播，一天收入更超過出道7年來的收入，可見不是所有K-pop偶像過得風光。

韓國女團STELLAR因破格舞衣和舞蹈，被稱為「19禁女團」，去年2月宣布解散。（視覺中國）

STELLAR簡介

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敏熙今年1月拍片，與另一位STELLAR成員佳英大談當偶像時的收入。敏熙稱STELLAR過往行程的確非常多，理應帶來不俗收入，但佳英笑言「不知道誰賺錢了」，就算2014年推出性感曲風的《Marionette》造成熱話，帶來大量工作，不過當時公司老闆只是每天支付飯錢而已，而七年來每位STELLAR成員收到的錢加起來都不足1,000萬韓元（約6.5萬港元），換言之平均年薪僅約9,200港元，算成月薪的話更只得766港元，所以敏馬和佳英直言被人誤會收入豐厚感到委屈。

敏熙今年1月拍片，與另一位STELLAR成員佳英大談當偶像時的收入。（YouTube：ABOUT MINI어바웃미니）

STELLAR係咪賺好多呢？

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STELLAR解散後，佳英轉行開咖啡店做老闆娘，而敏熙除了拍片做YouTuber外，最近亦加入Afreeca TV擔任網絡主播，與網民交流之餘，亦會以性感打扮跳K-pop歌曲，包括AOA《短裙》、泫雅《Lip and Hip》、《Babe》、EXID《Up and Down》，STELLAR過往的作品等，直播時長一小時至六小時不等。

敏熙最近加入Afreeca TV擔任網絡主播。（Afreeca TV畫面）

佳英會以性感打扮跳K-pop歌曲，直播時長一小時至六小時不等。（Afreeca TV畫面）

睇下敏熙做網絡主播表現啦！

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畢竟過往STELLAR略有名氣，敏熙的直播得到不少網民熱捧，不斷向敏熙送直播禮物，最高峰曾收到超過10萬個「星氣球」（Afreeca TV直播禮物名稱），100個「星氣球」價值一萬韓元（約65港元），10萬個「星氣球」值1,000萬韓元（約6.5萬港元），Afreeca TV收取30%手續費後，敏熙淨賺約700萬韓元（約4.5萬港元），已經直迫過去7年女團收入。

敏熙的直播得到不少網民熱捧，最高峰曾收到超過10萬個「星氣球」，淨賺約700萬韓元（約4.5萬港元），已經直迫過去7年女團收入。（Afreeca TV畫面）

過往STELLAR曾控訴被舊東家強迫穿上性感服飾，拍MV時要做出具挑逗意味的動作，令她們感到非常委屈。如今敏熙擔任網絡主播，服飾均非常誘人，有網民認為：「因為裸露MV而備受煎熬，所以當主播也要穿上這種衣服嗎？」、「沒辦法啊，一談到STELLAR就想起裸露，才點進去看影片的，只要有曝光才能生存下去，錢是最重要的」

對於敏熙再走性感路線，網民反應不一。（視覺中國）

韓國網民點睇敏熙？

亦有人認為：「跳着自己最擅長的舞有什麼爭議」、「比起以前賺不到錢，在Afreeca TV反而更好呢」，更有人稱讚敏熙懂得對鏡頭做表情，身材亦管理得非常好，看得出過往是專業歌手。