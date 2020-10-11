39歲柴咲幸扮心智10歲小女孩神髓到位　喊樣竟撞樣志田未來？

日本女演員柴咲幸於今年3月離開合作22年的經紀公司星塵傳播後自立門戶發展，更踩過界開設YouTube頻道，YouTuber和演員身兼兩職人氣再度回升。她近日憑電視劇《35歲的少女》回歸小熒幕，劇集於昨晚（10日）開播，現年39歲的她在劇中「回春」飾演精神年齡只有10歲小女孩，眼神和表情都演得相當到位，大獲觀眾好評。

柴咲幸憑電視劇《35歲的少女》回歸小銀幕，獲觀眾大讚演技精湛。（Instagram：@ko_shibasaki）

柴咲幸在劇中飾演一個只得10歲的小女孩望美，卻因為遇上意外而昏迷25年，一醒過來發現自己已經35歲，但她的思想卻依然停留在10歲。她在昨晚的其中一幕紮着孖辮，躲在媽媽的懷中像個小女生一樣無助地痛哭的場面，無論是眼神、表情還是神髓都相當到位，成功引起不少話題。

柴咲幸因為遇上意外而昏迷25年，一醒過來發現自己已經35歲，但她的思想卻依然停留在10歲。（《35歲的少女》影片截圖）

柴咲幸紮着孖辮，躲在媽媽的懷中像個小女生一樣無助地痛哭的場面。（《35歲的少女》劇照）

無論是眼神、表情還是神髓都相當到位。（《35歲的少女》影片截圖）

有網民表示柴崎幸的喊樣與志田未來非常相似。（網上圖片）

據悉，柴咲幸為了詮釋這個角色，特意在開拍之前找回自己10歲時聽過的那錄音帶，重新感受當年的回憶情懷。另外，55歲的鈴木保奈美則為了飾演柴咲幸的媽媽扮老挑戰銀髮族，與扮年輕的柴咲幸互相飆戲。

10歲的望美由另一位童星飾演。（《35歲的少女》劇照）

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