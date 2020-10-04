石原里美歷任緋聞男友非富則帥　老公原來只是普通打工仔

現年33歲的日本女星石原里美於上周四（1日）寫親筆信宣布自己已成人妻，與拍拖一年的同齡圈外男友登記結婚。她的經紀公司強調兩人暫時未有任何婚禮安排，而石原亦沒有懷孕。石原里美向來在演藝圈有「發電機」的稱號，皆因每位緋聞對象都非富則帥，因此傳媒紛紛將石原老公的身份起底，發現他原來只是一名普通上班族，並由一名圈中女歌手介紹下認識。

石原里美於上周四（1日）宣布婚訊。（IG@satomisquad）

據日本傳媒《東京體育》報報道，石原里美的老公在一間知名外資企業任職，職位並非社長級，亦不是高層以上的主管職位，只是一名普通的上班族，卻無阻兩人的緣份，石原里美和老公於一年前在教友兼好友、34歲女歌手Crystal Kay介紹之下認識，拍拖1年就決定結婚。

石原里美的教友兼好友Crystal Kay幫忙做紅娘。（Instagram：@crystalkayofficial）

石原里美暫時未有任何婚禮安排。（IG圖片／satomisquad）

石原里美出道17年間與多位男神級演員傳過緋聞，包括瀧澤秀明、生田斗真、松本潤、小栗旬和佐藤健等等，其中在拍攝電視劇《戀愛時間5至9》與男主角山下智久時戲假情真，卻敵不過多次離離合合最終分手收場。她前年被傳媒影到與IT社長前田裕二去沖繩旅行，更一度傳出兩人去到論婚論嫁的地步，但卻在討論婚事時卻發現彼此價值觀差距太大，戀情依然無法走到最後。

點擊回顧石原里美的歷任緋聞男友：