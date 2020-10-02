澳門小姐上央視站歐陽娜娜身旁獻唱　遭狠批名氣太低反成焦點?

多位中港台藝人昨晚（30/9）登上央視十一國慶晚會獻唱《我的祖國》引起廣大關注，其中台灣女星歐陽娜娜更因此引起不少台灣民眾不滿引發一連串的風波，故當晚的焦點亦難免不放在她身上。然而，站在歐陽娜娜旁邊的混血女星外貌實在太出眾，因此意外地搶鏡，但亦因為她的知名度大大低過同台的惠英紅、任達華和歐陽娜娜等人，遭網民狠批沒有資格站上台代表獻唱。

多位中港台藝人昨晚（30/9）登上央視十一國慶晚會獻唱《我的祖國》，任達華（中）和惠英紅（右三）都有份。（YouTube：@CCTV）

站在歐陽娜娜（右）旁邊的混血女星意外地搶鏡。（YouTube：@CCTV）

這位混血女星的真正身份，正正就是於2017年代表過澳門參選國際小姐的麥嘉欣（Sofia Paiva）。麥嘉欣今年23歲，是一名在澳門土生土長、同時擁有澳門和葡萄牙護照的中葡混血兒，另外她還有日本、意大利、法國、西班牙和美國的血統，因此五官深邃，當年出戰國際小姐賽事已經以為外貌極出眾而成為全城熱話。

麥嘉欣於2017年代表澳門參選國際小姐。（Instagram：@sofiavdsp）

麥嘉欣的父母都是混血兒，因此她集合了澳門、葡萄牙、日本、意大利、法國、西班牙和美國的血統。（Instagram：@sofiavdsp）

雖然麥嘉欣在澳門小有名氣，但卻因為名氣和事業與一眾中港台藝人有太大的落差，甚至遭部分內地網民直指不認識她，不解為何她有資格上台獻唱。事實上，麥嘉欣確實沒有太多幕前演出經驗，她只做過幾首音樂MV女主角、在《賭城風雲3》中演過臨時演員，甚至只拍過幾個廣告，直到去年簽約成為微辣旗下藝人，得到與沈震軒合作拍微電影做女主角的機會。

不少內地網民批評麥嘉欣未夠班上台獻唱。（Instagram：@sofiavdsp）

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