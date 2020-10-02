周揚青生日派對被三外籍男子包圍　躺在大腿上掩面影相大呼好怕羞

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

內地網紅周揚青於今年4月與羅志祥結束9年情後，雖然一舉一動都成為焦點，但她的生活亦慢慢重上正軌，每日都多姿多彩，似乎已經走出情傷陰霾。她近日在微博小號上載一系列未公開的日常照，素顏照、濃妝照和見朋友的約會照片應有盡有，不過當中最受到矚目的，就是周揚青被三個外籍男子從後包圍的親密照片。

周揚青每日都過得多姿多彩，似乎已經走出情傷陰霾。（微博：@周揚青）

照片中的周揚青戴着黑色漁夫帽，穿着一身休閒服，上半身還躺在背後中間那名外國男子的大腿上，只見她害羞地用手遮着臉，與一眾眼神放電的男子完全不同神髓。她表示原來他們是朋友早前為她慶祝生日時請來的幾個帥哥，令粉絲紛紛慨歎好羨慕：「左擁右抱好幸福！」

周揚青於生日派對上躺在外籍男子腿上掩面影相。（周揚青微博小號）

周揚青笑言自己當時很害羞。（周揚青微博小號）

照片中的周揚青戴着黑色漁夫帽，穿着一身休閒服，上半身還躺在背後中間那名外國男子的大腿上，只見她害羞地用手遮着臉，與一眾眼神放電的男子完全不同神髓。她表示原來他們是朋友早前為她慶祝生日時請來的幾位靚仔，有網民留言指周揚青雖然遮住了臉但仍擋不了燦爛笑容，周揚青馬上回覆表示自己只是太害羞，令一眾粉絲紛紛慨歎好羨慕：「左擁右抱好幸福！」

點擊觀看更多周揚青的照片：

+10
+10
+10
林子博為患癌妻眾籌終達標：感激各位給予太太醫治的希望！
雞排妹公開身體零P圖對比照　女神小腹原來都有紋理和小瑕疵？
【金鐘獎2020】回顧當晚十大最佳衣著　許光漢配型男西裝成焦點
成龍北京兩間過億豪宅　司法拍賣前夕突遭撤回
小鬼生前準備中秋禮物終送到好友手上　任賢齊：他就是這麼貼心！
練習生大爆女偶像有套體重方程式：身高減掉120就是目標體重！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。