T-ARA久未露面合體唱經典歌備受關注　二代韓團集體洗版式登熱搜

韓國每年都有無數偶像團體出道，能夠像神話、東方神起及Super Junior等成為長壽組合的實在少之又少，韓國SBS電視台於上周五播出的網絡節目《文明特急》（문명특급），邀請到SS501、Brown Eyed Girls成員Narsha、T-ARA、U-KISS及TEENTOP等多個於2010年代活躍的「二代偶像團體」出演中秋特輯「隱藏的名曲演唱會」兼唱出多首經典歌曲，播出後隨即成為全城熱話，更令帶領KPOP走上巔峰的多個二代團再度成為關注，並洗版式登上韓國最大音源網站Melon實時搜尋榜，可見二代團確實是不少人的集體回憶。

T-ARA四位成員芝妍、孝敏、恩靜和居麗《文明特急》表演《Roly Poly》和《Sexy Love》。（YouTube：문명특급 - MMTG）

SS501成員許永生和金奎鐘表演《U R Man》以及《花樣男子》的插曲《因為我太傻》。（YouTube：문명특급 - MMTG）

SS501、Brown Eyed Girls、T-ARA、U-KISS及TEENTOP都曾經是紅極一時的偶像團體，雖然近年都已較少活躍於幕前，但仍在大眾心中有無可取替的地位，突然驚喜「復出」在節目上穿回當年打歌服帶來多首經典作，包括《U R Man》、《Bbi-Ri-Bop-A》、《Roly Poly》、《好欺負嗎》及《不要噴香水》等等，多個現時已沒再活動的二代團體亦同時在節目播出後登上搜尋榜，令觀眾紛紛表示青春回憶湧現，非常懷念當年KPOP的全盛時期：「好喜歡二代團啊」、「真的都是青春回憶」、「能再做二代特輯就好了」。

點擊回顧令人感到遺憾的二代團體：