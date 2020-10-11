馬海倫烏龍誤傳77歲王羽死訊　女兒王馨平嬲爆留言：為何不先求證

一代巨星「獨臂刀王」王羽近年抱恙，歷經2次中風後病況成謎，去年拿下金馬獎終身成就獎得主。10日凌晨馬海倫突然在微博發文：「王羽大哥一路走好，從邵氏公司到現在相識超過50年，在台灣合作《縱橫天下》大家相處了4個多月，還有張冲大哥演我哥哥，那段日子我還記得很清楚，往事只能回味。南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛。」但隨後她又公開道歉，表示是在邵氏的群組裡看到消息，證實是誤傳，會趕快將PO文下架。

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王羽近年身體狀況不佳，去年3月還傳出因呼吸衰竭被推進加護病房，原本已經插喉，結果病情奇蹟似大逆轉，目前王馨平、王加露姊妹仍在積極照料中。

本報記者傳訊詢問王羽的女兒王加露，她聞及此事時無奈回應：「他很好啊。」而後又補充說：「平常都是我在照顧他，有什麼事直接問我，不要聽信謠言。」

一代巨星「獨臂刀王」王羽近年抱恙，歷經2次中風後病況成謎，去年拿下金馬獎終身成就獎，亦要由女兒王馨平和妹妹代領。（衛視電影台影片截圖）

王馨平也出面公開回應：「我的父親安好，謝謝大家關心。 ​​​​」並在馬海倫的爆料文底下憤怒留言：「為什麼不先和我們求證？如果您真的是關心我父親的友人，麻煩現在將此刪除。」王加露也無奈表示「希望爆料者道歉」。

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