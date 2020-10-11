吃掉前男友｜林欣彤自爆曾下跪挽留出軌前度遭拒：佢好灑脫咁離開

林欣彤（Mag）自2010年出道而來，都有不少緋聞，2015年時有報道指她被前初戀男友家暴，打腫眼睛，以致出活動時要載上黑超遮掩。林欣彤在周一即將播出的ViuTV節目《吃掉前男友》中，就提到自己發現男朋友出軌的遭遇。

林欣彤 (Mag) 自爆曾下跪挽留出軌前度。

林欣彤（Mag）憶述，指自己曾向出軌的前度男朋友下跪苦求不要分手，但慘遭對方拒絕。她指當時正在和前度凌晨傾電話，但對方竟突然自爆出軌。Mag說：「嗰刻我聽到之後係咁喊，但係冇收線嘅，我地有繼續討論呢件事。雖然聽到佢都喊緊，但係我Feel 到佢好似唔係想氹返或者挽留我咁。」

(左起)蔡寶欣、莊韻澄、張蔓莎、林欣彤、張蔓姿和張惠雅。

Mag表示就算知道對方做錯事，但當時覺得事件對與錯都不及對方重要，還會想保持關係。第二天早上與對方見面時，更當面下跪求對方復合：「我話你可唔可以唔好離開我，尋晚講嘅嘢都唔緊要喇，當無發生過喇。然後，嗰男仔就話要去朋友到，就好灑脫咁離開咗。」節目中，她笑言自己已經放下了，再次回憶時已沒什麼感覺，反而，在旁的一眾主持聽到眼泛淚光，張蔓姿和張蔓莎更感觸落淚，而張惠雅（Regen）更氣憤得說：「我想講粗口。」

張蔓姿(Gigi)聽到林欣彤（Mag）分享，不禁流淚。

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