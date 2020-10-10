ViuTv新節目《吃掉前男友》莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）、張惠雅（Regen)、張蔓姿、張蔓莎及蔡寶欣與女嘉賓小儀（阮小儀）、林欣彤、張慧儀入住「姑婆屋」憶述分手故事。以「吃掉」為名，語帶雙關，除了再次吃掉那道充滿回憶的餸菜，也是意味把前塵往事「吃掉」，不再回望。

ViuTv新節目《吃掉前男友》請來嘉賓小儀（阮小儀），講述她的分手故事。（IG@kittyyuen）

小儀、張惠雅吐心聲 每段情均被第三者介入

人仿佛天性就帶點「犯賤」，傷得越深的那個，越是難忘。不論是女主持還是女嘉賓分享最深刻的那段情，往往都是被背叛、被傷害。張惠雅與小儀每段情都被第三者介入，令人心碎。

莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）最為人熟知的前度，必定是屢被指偷食的張致恆（Steven）。莊韻澄分享感情經歷，提起面對屢次出軌的前男友，仍想着維護對方，明知對方不值得去愛，卻情難自拔。我們或多或少都看到自己的縮影，曾經愛得失去理智，遍體鱗傷仍泥足深陷。

莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）與張致恆（Steven）一段情最為人熟知，男方當時被指屢偷食而分手。（xeniachong@Instagram）

記者口中得知前度出軌

莊韻澄不具名重述與一位前度的故事，依然紅了眼眶。

莊韻澄憶述過去屢次被背叛的一段感情，更坦言「從未有男朋友會有這麼外遇」。首次發現對方外遇時，莊韻澄選擇原諒他，兩人溝通過後，男方也的確有所改善。然而，她卻從記者口中得知對方再次出軌，難過失望之際卻依然想着維護對方，希望大家「好來好去」，於是致電給男方坦言要為他做「最後一件事」，問對方想自己怎樣回應傳媒。男方竟然興奮地說「咁你話我哋分咗手喇！咁咪唔算偷食囉！」

莊韻澄（莊端兒）憶述往日一段情，依然激動落淚。（《吃掉前男友》影片截圖）

遇渣男後一直單身至今

莊韻澄坦言過去自己「為仔死為仔亡」，與前度分手後，情緒低落，更一度萌生自殺念頭。她直言自己家中露台很大，「當時在想不如跳下去啦」，後來得母親開解才打消念頭。她直言那段感情是人生中很好的一課，從前為了男友不惜一切，現在她意識到家人最重要。莊韻澄自上一段感情後一直保持單身，看來真的不再「戀愛大過天」。

雖然莊韻澄（莊端兒）在節目中沒有公開前度名稱，但從她所述的細節，劇組配上此圖片。（《吃掉前男友》影片截圖）

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張惠雅（Regen）直認「賤男磁石」

小儀和張惠雅（Regen)在節目中直言每段感情都是因為第三者介入而分開，Regen更用「賤男磁石」形容自己。縱然Regen在擇偶時定下三大原則：不可以比她小太多、不可以剛剛分手、要欣賞對方，碰上有感覺的對象時，她還是願意打破原則。有些女生，總是屢屢遇上「爛桃花」，每次想認真開展關係，卻總會遇上情場玩家。有人覺得是命運，在專家眼中卻覺得是受到過去的情傷經歷所影響。

現年49歲的小儀依然單身，但她直言碰上合適對象仍想結婚。（IG@kittyyuen）

受過傷易認為「不值得被愛」?

直言 兩性專家兼身心靈教練Davida Rappaport在外媒《Bustle》中受過情傷的人，可能會從此不再相信愛情，「即使她們願意再次投入一段認真的關係，她們最終也可能會只和不認真、未定性的人約會」。過去的經歷可能會讓她們覺得自己「不值得被愛」，又或者是內心深處的防禦機制，因為害怕再次受到傷害，所以不再願意認真拍拖。

參考資料：Bustle