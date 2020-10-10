小儀出席ViuTV節目《吃掉前男友》時，罕有分享與前度錐心刺骨的七年情，更自揭過去多段感情結束亦牽涉對方出軌。雖然情傷令小儀內心結疤，但快將50歲的小儀仍舊憧憬愛情，她表示：「若有機會的話，仍然會想結婚。」。

現年49歲的圈中「黃金盛女」小儀日前在節目上大談以往的情傷經歷。(節目《吃掉前男友》截圖)

小儀雖仍然相信愛，但她在節目上透露自己花費極長時間去療癒情傷，甚至到現時她重遊昔日故地亦會觸景傷情，並坦言傷痛已在內心結疤。面對過往被背叛而揮之不去的愛情陰霾，女性應如何在一段關係中避免伴侶出軌與惹人討厭的第三者出現？女性又是如何走出這個傷痛漩渦中呢？

研究：情侶為防止伴侶出軌的常見16種方法：當中哪些較有效？

想避免伴侶出軌其實需要時時刻刻提防小三外，原來還有19種方法？《Emily in Paris》

如何留住伴侶策略 根據外國心理學教授David M. Buss一份有關「」的調查研究發現，研究對象在戀愛時，曾進行過約104種保護或保留伴侶的行為，當中方法更分為兩種策略，第一是保護伴侶行為（Mate Retention Behaviours）、第二是性關係保持策略（Mate Retention Techniques）。

保護伴侶行為是指能維持伴侶對關係或自己忠誠度的行為；後者性關係保持策略是指可透過防止第三者破壞感情關係的策略，而Buss（1988）在研究歸納出16種是人們常用來維持感情忠誠度方式的「保護伴侶行為」，如：1) 直接控制伴侶的生活，讓伴侶遠離別人、如不允許對方與女性飯聚；2) 佔用/壟斷伴侶的所有時間，保持與另一半親密接觸，甚至與某人調情，希望讓伴侶嫉妒，從而令到伴侶不會輕易對感情不忠等。

後者，性關係保持策略（Mate Retention Techniques）即人們可以透過一些公共、口頭與情6象徵向第三者展現個人主權，例如：3) 與男友在公共場合展現親密關係，牽手、接吻與坐近對方等；4) 要求伴侶穿着情侶裝、配戴情侶飾物或要求伴侶向朋友介紹自己，甚至可透過性關係，令對方留在自己身上。

【按下圖了解更多愛情心理學】伴侶提防第三者常見的12個方法：

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提防伴侶出軌最佳方法？ 研究：消極控制，不如積極表達欣賞與關愛

在以上常見的16個方法中，研究發現，在愛情關係中強調愛和關懷、提升外表、送對方小禮物和性誘惑等策略，似乎是保持伴侶忠誠最有效的技巧。然而，有些人卻透過一些控制和佔有行為來留住或提防第三者的出現，但他們卻忽略愛情是一件不能計數的數學，結果總是一個未知數或不是等號，而且有時過份應用策略或計數或會適得其反，倒不如在一段關係中學會自愛，甚至增加自我吸引，因想要有人愛先要學會自愛，在關係中多一點戀愛自決（Self-Determination），減少牢固地依附伴侶來降低對愛感到焦慮與不安，即便遇上情傷，也不會跌得那麼痛，而心理學專家Jeremy Nicholson亦提出三個可改善關係中自主性的方法，令一段關係變得更健康。

【按下圖了解更多】提升戀愛自決（Self-Determination）三個的方法