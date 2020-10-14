嘉明的味道到底是什麼？台劇Meme紅足9年　「這液體」真身竟是…

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近期台鐵爆發車上洗手乳被噁摻「嘉明」，經查有四列車、八節車廂遭惡搞，恐已有許多不少當地市民在不知情的情況下使用。防疫期間發生如此令人遺憾的事件，網友紛紛對此表示唾棄與憤怒，直呼要快點將背後兇手抓出來，話題快速在網路上竄紅之餘，也意外讓「嘉明的味道」迷因又重新爆紅，甚至有網路新生代好奇詢問其中由來為何，以下整理重新快速看懂。
↓↓↓網民：我用過…　點圖看「嘉明的味道」真實身份↓↓↓
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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，網路迷因「嘉明的味道」近一年的網路聲量有2,064筆，討論度並不低。不過實際上該網路流行用語已經有8年的歷史，最早源於2012年7月播出的三立八點檔《牽手》情節，其中一幕丁國琳飾演壞女人韓湘琪，闖入伊正飾演的前男友白嘉明家中，偷把他的沐浴乳倒在手心，並且配上「這就是嘉明的味道」的內心旁白，被網友截圖傳到網路上後，瞬間讓不少人想歪，留言「現在鄉土劇竟然變成限制級了」、「完全想歪」、「濃醇香」。
多年前因為鄉土劇帶動的「嘉明的味道」網路用語，至今仍然在網路上廣流傳。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2019/09/28~2020/09/26)）
當時製作人劉世範澄清，這樣的畫面只是劇情巧合，但就連男主角伊正收到網友截圖的時候，也尷尬說「就讓覺得好笑的網友消消火，不過真的滿A的」。也有不少網友認為，該橋段是抄襲同期熱映的電影《賤熊30》裡面的類似劇情，笑說不過是「抄賤熊的啦」。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】
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