數據分析Hebe田馥甄20首金曲　新碟《無人知曉》這6首歌最HIT

10年之間，有了很多變化，Hebe田馥甄和好姐妹一起離開了華研音樂，自己創立了「樂來樂好有限公司」，今年即將迎來第五張專輯《無人知曉》，以及第二場巡迴演唱會《一一》，究竟這10年，田馥甄的「女神之路」帶給我們什麼呢？

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今天《DailyView網路溫度計》也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，10年間田馥甄發行的所有音樂作品，究竟哪首歌才是網友的最愛呢？和我們一起來看看吧！

她的歌絕對不是「無人知曉」！田馥甄的20大金曲唱進你心坎裡（點圖放大↓↓↓）

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第二十名－無常

就讓所有遺忘 都忘了怎麼忘 就讓無常如常 收錄專輯：渺小（2013）

2020年發生了許多讓人感到無常的事件，不論是疫情還是在乎的、愛的人逝世，讓這首歌在今年經常被拿出來討論、引用。透過田馥甄輕柔的嗓音，時而輕淡、時而深沉的告訴大家即便人生無常，但日子還是要如常的過，我們還是得繼續走下去「讓無常如常」。

第十六名－日常

生命有多麼無常 生活還不是如常 收錄專輯：日常（2016）

田馥甄在《渺小》專輯中的無常概念，延伸到了《日常》專輯，日常這首歌就是再告訴大家應該要把握每一天，好好過日子，珍惜著每一個當下，就如同這首歌的愉悅節奏般，把生活愉悅的、開心的給好好體會著。田馥甄也在受訪中提到「就是因為無常，才會更珍惜日常」。

第十名－不醉不會

什麼是是非 都似是而非 醉眼看世界 世界隨我陶醉 收錄專輯：渺小（2013）

這首輕快的歌曲被收錄在《渺小》專輯中，後來有許多歌手相繼翻唱，讓這首歌的話題度未減。這個世界有時候有太多的紛擾，不需要我們一一的細究，因此田馥甄在推出這首歌時同時也宣揚了「醉眼看世界」的想法，剛好代言了氣泡酒飲，讓「微醉」的概念持續延伸。

第八名－懸日

對峙著不可能的愛情 也該像懸日那樣 讓它落下 收錄專輯：《無人知曉》（2020）

田馥甄在2020的年初，就釋出了〈懸日〉這首歌的音源，一直到6月份才釋出完整的MV，找來了「國民老公」許光漢製造出不少話題，兩人在MV中的對手戲看在不少歌迷眼裡，大感「揪心」。如實地呈現出這首歌要表達的情感與意境，不過田馥甄也提到過，不只是情感，將許多不好的事像懸日那樣落下、放下，或許也是善待自己的一種方式也說不定。

第四名－寂寞寂寞就好

我寂寞寂寞就好 這時候誰都別來安慰擁抱 就讓我一個人去 痛到受不了 想到快瘋掉 死不了就還好 收錄專輯：《To Hebe》（2010）

田馥甄發行首張個人專輯《To Hebe》一首〈寂寞寂寞就好〉在各項榜單及音樂獎上都拿下了相當好的成績，也讓這首歌成功的一直持續著討論度到現在，配伴著許多人失戀的時光，也讓歌迷們戲稱是「傲嬌系情歌系列」的起頭。由徐筠軒導演所拍攝的MV拿下了第22屆金曲獎的「最佳音樂錄影帶獎」，讓這首歌不僅為田馥甄再次打開人氣，更奠基了其音樂作品的視覺美學。

第二名－先知

判斷你 醒著 睡著 跑著 躺著 排列 我的時間 你控制一切 包括我的愛了 You should know about it I did know about it 收錄專輯：《無人知曉》（2020）

即將發行的新專輯引起最多討論的歌曲，就是電影《怪胎》的主題曲〈先知〉了，配合著電影預告的宣傳，讓〈先知〉這首歌的討論度大增。田馥甄更選在「她心目中的先知」國師唐綺揚的直播節目中首播這首新歌，讓討論聲量大增，近期也在演唱會的練團直播中首唱這首歌，因此讓這首歌「未演先轟動」，讓歌迷們直呼期待現場演出。

第一名－小幸運

原來你是 我最想留住的幸運 原來我們 和愛情曾經靠得那麼近 那為我對抗世界的決定 那陪我淋的雨 一幕幕都是你 一塵不染的真心 收錄專輯：《我的少女時代電影原聲帶》（2015）

隨著《我的少女時代》電影的成功，電影主題曲〈小幸運〉可以說是紅遍全台，甚至成為部分國小、幼兒園的音樂教材，讓這首歌幾乎變為「國民情歌」，翻唱歌曲的首選。該首歌不但入圍金馬獎與金曲獎，甚至是全球第一首YouTube點擊次數突破1億人次的中文歌曲MV，〈小幸運〉的討論度居高不下延續至今，可以說是田馥甄單飛之後最受歡迎的一首流行歌曲。

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月24日至2020年09月22日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『田馥甄音樂作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論聲量與YouTube觀看次數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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