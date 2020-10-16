馬國明同湯洛雯拍拖後回春10年　公開亮相衣著打扮有好大對比？

現年46歲的馬國明自從於今年6月與湯洛雯承認戀愛後備受各界祝福，有指兩人以結婚為前提，因此愈愛愈高調周圍放閃光彈，早前更有報道指兩人已見過家長，正準備買樓置業築愛巢。有不少網民留意到馬國明自從一反過去保持低調的戀愛風格後，不但變得更懂得在眾人面前氹女友開心，更變得更有時尚感，對住靚湯整個人猶如年輕了10歲一樣。

馬國明和湯洛雯的戀情備受祝福。（Instagram：@roxannetong）

靚湯今日（15日）在Instagram上載一則限時動態，寫着：「如果他令你笑、親吻你的額頭、跟你說對不起、願意花心思、捉着你的手、勤力、嘗試去了解你，這樣的話，你信不信都好，他真的挺完美的。」雖然她並沒有直接指出是誰，但她口中這個為了她願意花心思的完美男人，無疑就是男友馬國明。

靚湯口中這個為了她願意花心思的完美男人，無疑就是男友馬國明。（Instagram：@roxannetong）

看來馬國明是因為有愛情的滋潤所以整個感覺變得更年輕！（Instagram/@roxannetong）

對於獲女友暗示是完美男友，馬明笑稱：「呢個世界冇人係完美嘅，每個人都有缺點，當然我唔敢話自己係完美，我都有好多缺點，每個人都要接受其他人嘅缺點，其實好簡單，相處都係咁。」他又比喻情侶相處之道如和朋友相處一樣：「好似你同朋友相處嘅時候，輕輕帶過缺點，最緊要識欣賞你朋友嘅優點！呢個世界冇完美嘅人㗎！」

馬明以前的衣著打扮比較務實。（微博：@馬國明-Kenneth）

馬明現時相當時髦！（Instagram：@kennethmkm）

馬明的時尚感雖然獲大家大讚有進步，不過他本人卻不太認同：「吓？其實我冇！我平時出街都係着嗰啲衫咋，冇咩特別改變，其實我以前啲衫都仲喺度，我出街都係同以前一樣打扮冇乜分別！可能做嘢囉，我平時做嘢都會着靚啲，都係正常嘅會搵stylist幫手借啲衫！」至於女友有否為他的衣著打扮帶來正面影響，馬明坦言：「可能係觀眾嘅觀感，當感覺到有啲嘢（嘅時候）就會自己代入咗，好似所有嘢都會關嗰樣嘢事（戀愛），其實就唔係嘅，真係唔關事，哈哈！」

網民問靚湯手上是不是馬國明的公仔，不過應該是劇組道具。（Instagram：@roxannetong）

馬明現在把口非常甜！（Instagram：@kennethmkm）

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