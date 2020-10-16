吳宗憲突變《火影忍者》旋渦鳴人、春野櫻？網民爆笑改圖零違和感

台灣綜藝天王吳宗憲，因為時常針對時事發表意見，在娛樂圈內有許多好友，對於自己看不慣的事物也勇於直言，總是話題不斷，除了頻上新聞版面，他主持的外景節目「綜藝玩很大」受到歡迎，小鬼黃鴻升猝逝後，吳宗憲也多次透露他與小鬼的深厚情誼，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示他聲量與討論度高，近三個月就有19萬筆聲量。

吳宗憲近期聲量高，近三個月超過19萬筆討論。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/07/11 - 2020/10/08)）

吳宗憲聲量高、粉絲漲 粉專貼文引關注

吳宗憲除了聲量高，根據《FANSDO粉絲行為追蹤器》顯示吳宗憲的粉絲專頁，每日粉絲成長超過6千人，其中貼文又以「照片」形式最多，聲量跟粉絲增加吳宗憲，也被越來越多網友注意到他的「自拍照」。

憲哥愛自拍表情超豐富！網友：素材get

吳宗憲喜歡在粉專上，分享自己的生活，拉近與紛絲的距離，親切的態度成為他的粉專特色，表情豐富的吳宗憲也很愛自拍，不論是鏡頭在下的「死亡視角」，還是網美45度仰角都有，從表情嘟嘴、眼中泛淚到驚訝表情樣樣來，被網友封為「藝人自拍王」，豐富「顏藝」被認為十分有喜感，使網友在巴哈姆特論壇發揮創意惡搞。

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螺「憲」丸？吳宗憲動漫圖串爆紅 生動表情無違和

不但有人開設「吳宗憲自拍串」，還有網友把吳宗憲圖片合成各種動漫角色，從《千與千尋》無臉男到《火影忍者》旋渦鳴人、我愛羅，還有獵人《Hunter X Hunter》的希索加，各種「憲哥串」在討論區接龍，動漫角色配上吳宗憲的表情無違和，底下網友紛紛表示「螺憲丸」、「我看到了第二屆大喜利大賽的潛力素材」、「吳憲閱讀」、「憲制了我的想像」。

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分析說明 區間：本文分析時間範圍為2020年7月11日至2020年10月8日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳宗憲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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