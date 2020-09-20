小鬼逝世｜吳宗憲預告《綜藝玩很大》或暫停：我和KID都錄不下去

台灣男星小鬼（黃鴻升）上周三（16日）因主動脈剝離致血管阻塞在家中離世，終年36歲。小鬼的家屬由昨日（19日）起一連三日在台北龍巖民權會館設靈，他的女友峮峮、高中女友楊丞琳以及大批小鬼生前的好友強忍悲傷，到場與小鬼作最後道別。吳宗憲今日（20日）連同KID和小鬼的女友峮峮首度面對傳媒訪問，形容這是最難受的2020年，而旁邊的KID和峮峮則神情哀傷，全程低頭一語不發。

吳宗憲形容小鬼是演藝圈難得一見的零負評藝人。（VCG）

吳宗憲和小鬼及KID因為合作《綜藝玩很大》而成為家人。（Instagram：@aes_alien）

吳宗憲連同KID和小鬼的女友峮峮首度面對傳媒訪問。（三立新聞影片截圖）

吳宗憲表示自從小鬼出事起，大家就一直在忙着處理後事，直到第二天才真正理解小鬼「真的走了」：「剛剛聽黃爸爸講了，小鬼沒有太多痛苦就離開了，大概只有3秒的時間，跟電腦關機一樣。」他亦表示雖然並不認識小鬼的爸爸，不過他相當感謝黃爸爸教育出小鬼這樣的好兒子：「我跟他講你教育得真好，小鬼真的是演藝圈入面零負評的藝人，所有人都喜歡他，真的是非常不容易。」

吳宗憲感謝黃爸爸教育出小鬼這樣的好兒子。（VCG）

小鬼和爸爸感情要好。（Instagram：@aes_alien）

吳宗憲亦憶述小鬼對自己傳送最後的一則訊息是「憲哥，謝謝你照顧峮峮」，他承諾一定會好好替小鬼繼續照顧好峮峮，而峮峮聽完這番話亦不禁默默落淚，馬上把太陽眼鏡戴上遮住泛紅的眼框。

峮峮聽到吳宗憲說，小鬼對自己傳送最後的一則訊息是「憲哥，謝謝你照顧峮峮」，馬上眼框泛紅。（三立新聞影片截圖）

吳宗憲透露，KID為好兄弟小鬼作了一首名叫《？》的歌曲，將會放在小鬼參與《綜藝玩很大》剩餘的四集入面，而吳宗憲更為這首歌親自寫了頭兩句歌詞：「天堂有多遠，你的行李帶得夠不夠」。至於《綜藝玩很大》回否繼續錄下去，吳宗憲坦言目前小鬼已經錄製還未播出的尚餘4集，不過節目之後很有可能會暫停，甚至結束：「我和KID都真的錄不下去了。」

吳宗憲透露自己和KID都難以再拍《綜藝玩很大》。（三立新聞影片截圖）

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