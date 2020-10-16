《謊言的謊言》偷情撞車患癌再大報復！集齊最狗血劇情卻極好評？

今天給大家推薦的劇涵蓋了以往韓劇的經典套路。這部《謊言的謊言》中的出軌、車禍、癌症、復仇、婆媳大戰以及話題很高的家暴在這部劇中都有體現。表面看是愛情懸疑片，但是一個畸形的愛，以母愛之名，行不軌之事。

因為被誣陷殺害其丈夫而入獄這個設定出場就很刺激。劇情剛開始妻子池恩秀被發現拿著刀暈倒在屍體旁，警察將其當作兇手捉拿回了警局，並在池恩秀的手機上發現了她想要殺死丈夫的信息，以及她曾搜索過殺夫方式，對她進行了十年有期徒刑的判處。因兒子去世崩潰的金浩蘭會長生氣的想要掐死池恩秀，全然不聽池恩秀的解釋。爭執間，池恩秀受傷早產，生出了女兒，並將其帶到獄裡照顧。

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演員李幼梨飾演池恩秀，在出獄後為了尋找被領養走的女兒而孤軍奮戰，為了回到女兒身邊，又不至於給她帶來太大傷害，女主決心成為男主的妻子，後媽也是名正言順媽媽的身，所以她下定決心成為女兒的養父志敏的妻子。

延政勳飾演的是一名記者，十年前，他覺得女主殺人證據不足，在整個案件中他是非常相信女主的，希望幫助女主伸冤，十年後，他成為了女主親生女兒的養父。

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演技在線，親情感人，愛情也很舒服。女主想念女兒的哭戲，看得我眼眶也濕潤了，代入感太強了。紅紅的眼眶，強忍的心痛，情感多一分太假，少一分太淡。演技真的沒話說，太棒了。

事物存在矛盾性，正派和反派就是對立的組合。李壹花飾演池恩秀的前婆婆金浩蘭，推動著劇情的發展。狠絕殘忍，隻手遮天，一意孤行認定女主是兇手，不惜一切展開強烈的報復，表為了給兒子復仇，喪失人性。眼底只剩恨意，作為一個母親，愛兒子無可厚非，但是也要搞清楚真正的殺人兇手啊。反复折磨女主讓女主不如死，但是男主的存在就是讓壞人的想法破滅的存在。之這部劇太刺激太狗血了，快追起來呀。

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