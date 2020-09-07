與延政勳合演《謊言的謊言》　李幼梨劇中被家暴坐冤獄現實勁幸福

《夫妻的世界》和《優雅的朋友們》近日成功掀起狗血韓劇熱潮，由視后級人馬李幼梨和實力派男演員延政勳主演的《謊言的謊言》於上星期首播，故事以一宗殺人案為開端，並展開一系列暗黑狗血的復仇劇情，被指極有可能成為今季最令人心寒的懸疑劇集。

李幼梨和延政勳主演的《謊言的謊言》在9月4日起登陸「黃Viu煲劇平台」。

《謊言的謊言》講述豪門媳婦池恩秀（李幼梨飾）被誣陷殺害丈夫而入獄，為了不讓孩子被扣上「殺人犯親屬」的惡名，恩秀將獄中誕下的女兒「宇宙」託付給奶奶金浩蘭（李壹花飾）；出獄後卻發現女兒慘遭遺棄，幸得正直記者姜智敏（延政勳飾）領養。為了成為親生女兒的「後母」，恩秀與智敏展開了一段由謊言開始的愛情故事。

《謊言的謊言》講述豪門媳婦池恩秀（李幼梨飾）被誣陷殺害丈夫而入獄，為了不讓孩子被扣上「殺人犯親屬」的惡名，恩秀將獄中誕下的女兒「宇宙」託付給奶奶金浩蘭（李壹花飾）；出獄後卻發現女兒慘遭遺棄，幸得正直記者姜智敏（延政勳飾）領養。

延政勳飾演親切有正義感的A頻道文化部記者姜智敏，並收養池恩秀的女兒。

現實中是個幸福少奶

李幼梨在劇中首度挑戰「殺人犯」角色，飾演一個遭丈夫家暴、背上弒夫罪名而受盡千夫所指、更被惡死奶奶報復的池恩秀。不過，現實中的李幼梨其實是個不折不扣的幸福少奶奶。現年40歲的李幼梨於2010年嫁給比她年長十歲的傳教士趙繼賢，雖然過去曾主張單身至上，但在教會遇上老公後就改變想法，後來更自爆當時是自己主動向對方求婚。她笑言結婚後連做家務都感到很幸福，甚至車上還一定要放有老公的枕頭，恩愛非常。

李幼梨於2010年嫁給比她年長十歲的傳教士趙繼賢。（網上圖片）

此外，李幼梨亦曾透露家中從未發生婆媳糾紛，更大讚奶奶不但個性溫和，更是夫妻倆的媒人。她透露最佳的婆媳相處之道，就是要把「謝謝」和「愛」掛在嘴邊，亦要凡事感恩就能得到奶奶的歡心，難怪曾被票選為「模範媳婦」。

池恩秀為了成為親生女兒的「後母」，與姜智敏展開了一段由謊言開始的愛情故事。

由李幼梨、延政勳、李壹花和林珠銀主演的《謊言的謊言》，是Channel A的年度推薦電視劇，劇集將於9月4日起、逢星期五、六播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。

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