楊千嬅紀錄片爆拍《低俗喜劇》懷孕出血　手術後忍痛奪金像獎

楊千嬅為慶祝出道25周年，推出長達105分鐘的個人紀錄片《楊千嬅 I． II ．III MY STORY》，邀請到陳奕迅、吳彥祖及梁漢文等好友大談與自己相處的時光，更分享了多個入行後不為人知的故事。

楊千嬅在個人紀錄片中分享不為人知的故事。（《楊千嬅 I． II ．III MY STORY》劇照）

千嬅於2012年誕下兒子Torres之前，原來過程相當驚險。她在2011年舉行《Minor Classics Live 音樂會》時，到賣飛後才發覺自己懷孕，所以大着肚堅持完成了5場演唱會。之後她又答應了客串彭浩翔導演的電影《低俗喜劇》，卻在拍攝兩個鏡頭之後在廁所發現自己懷孕出血要即時送院，之後更要休息半年兼臥床安胎直到兒子出世，令千嬅感到相當內疚。

千嬅當年客串電影時懷孕出血，要即時臥床安胎半年。（《低俗喜劇》劇照）

紀錄片亦提到楊千嬅於7年前做子宮肌瘤手術時的驚險故事，原來她懷孕時已經得知自己身上有子宮肌瘤，並於2013年《香港電影金像奬》的前8日做手術切除子宮肌瘤。不過，當時原定只有3個小時的手術，卻因當時發現她身上有10多個子宮肌瘤而要延長至6小時。做完手術之後8日，千嬅就要捱着虛弱身子出席《金像獎》，她憑《春嬌與志明》奪影后時原來都是忍痛上台：「得獎我企起身攬住老公，係因為好痛，太多傷口，我要攬住佢定一定神。」

楊千嬅於7年前憑《春嬌與志明》奪影后，馬上攬住老公丁子高。（VCG）

原來她當時剛剛做了切除子宮肌瘤手術不久。（VCG）

另外，千嬅亦在紀錄片透露自己與老公丁子高的初次邂逅，是在A Music唱片公司高層Alvin的唱K派對之上，原來當時丁子高是作為Alvin的朋友出席派對，但因為Alvin因公事先行離開，於是丁子高就與楊千嬅愈來愈投契成為朋友。千嬅又透露自己與丁子高於2009年去美國拉斯維加斯旅行簽紙結婚後不久就已經吵架，原來事緣當時丁子高拿了100美金去賭場玩並贏了錢，誰知翌日卻又輸了錢，令千嬅相當不高興而發生爭執。