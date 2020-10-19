香港奇則｜50萬裝修564呎屋本身玄關窄長　裝修後冇變廳仲迫咗？

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集有阿正帶大家參觀一間564呎、開則奇怪的單位，看看設計師如何把全屋大改造！

特色牆用了數碼印刷技術。（《香港奇則》電視截圖）

屋主要求單位有大量儲物空間，要放到梳化、餐枱和鋼琴，同時又想光猛，而且每間房都要有床、櫃和枱。單位原則奇怪，一入門有有窄長玄關，加上一個L形客飯廳，其中一邊有落地大窗和矮小窗台，浴室在中間位置，有一間睡房，而整個廳可放家具的牆身不多。阿正覺得單位三面都是窗，景觀美麗，但就不夠安全感。新設計加了一間兒童房，同時修飾客飯廳變長方形，家俬擺位盡量貼牆，令單位更多空間感。

這面牆是間出來的。（《香港奇則》電視截圖）

裝修後的單位用了自然風，用了大量白色、木紋和雲石紋等。不過又窄又長的玄關並沒有改變，設計師直言花幾千萬買樓，走廊也佔了幾十萬，所以他用兩種不同顏色的地磚分隔，又用木板做牆身延伸，感覺由門口延伸到廳。單位最大的改動是廁所加了櫃，增建空間收藏衣物。另一大改動是間多了一面牆，加建了兒童房，而露台位置變相就納入兒童房內，房裏面兩側放書枱和雙層床，還有大衣櫃。為了減低壓迫感，他們用白色為主調，以粉色和木色點綴。主人房方面，就以儲物需要為考慮，利用原則有的大窗台，將床放上窗台位，加建地台，儲物之餘，也遷就了高度，方便上落。

阿正坐着的窗台是加建出來的。（《香港奇則》電視截圖）

客廳方面，原來設計師在電視櫃上方隱藏了一部100吋的投射螢幕，有需要時可放下來，化身私人影院。此外，設計師把廳原有的窗台加闊，可以做書櫃外，又可以放盆栽，更多做了一張梳化墊幫BB換片。由於單位可用的牆身不多，所以將梳化放在廳中間，後面是餐桌，但這樣做，看上去就難免會感覺擠迫。單位裝修費約為50多萬。

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