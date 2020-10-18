「Fat Amy」莉寶韋遜瘦身成功認愛細11歲富豪　壁咚親吻面露甜笑

現年40歲的澳洲女演員莉寶韋遜（Rebel Wilson）多年來以肉肉女形象深入民心，身形甚有分量的她自從於年初宣布減肥後，在短短半年內已經激瘦50磅，更於上月公開認愛，順利尋覓到小11歲的富豪男友Jacob Busch。

莉寶韋遜憑在電影《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）系列中飾演「Fat Amy」一角而為人熟悉。（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜現在真的苗條了不少。（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜的男友Jacob Busch今年29歲，身家坐擁超過1億美金（約港幣7.8億），同時亦是百威啤酒的太子爺。據悉，兩人於去年經朋友介紹下認識，注重健康的Jacob更經常鼓勵莉寶韋遜變得更健康，因此令她下定決心要減肥。

莉寶韋遜的男友Jacob Busch今年29歲，身家坐擁超過1億美金（約港幣7.8億）。（Instagram：@rebelwilson）

兩人拍拖認愛後經常在網上大方曬恩愛，莉寶韋遜小鳥依人的模樣猶如變成了另一個人一樣，更經常跟住男友出海玩，自信地穿比堅尼大騷好身材。昨日（17日）莉寶韋遜又再放閃光彈，上載被男友「壁咚」的照片，誰知他下一秒就直接吻上莉寶韋遜的左邊臉頰，令她招架不住露出燦爛笑容。

莉寶韋遜被男友Jacob「壁咚」。（Instagram：@rebelwilson）

Jacob下一秒就直接吻上莉寶韋遜的左邊臉頰，sweet到爆。（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜曾經透露，自己不食糖份和垃圾食物，亦很努力做運動減磅；她的私人健身教練Jono Castano表示為莉寶韋遜設計了一星期6日的健身計劃，每日要做45分鐘的運動。這些運動包括一系列的高強度間歇訓練（HIIT/High-intensity interval training）、活動度、負重、阻力、技術和節奏上的訓練，一星期則有一日休息不做運動。

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