安樂蝸｜80萬裝修1100屋似倫敦公寓　仲有私人影院夠豪華！

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓謝高晉介紹一間1100呎的四房單位，曾留學英國的屋主喜愛英倫風，所以把屋設計成倫敦的Apartment一樣。

單位面積過千呎。（《安樂蝸》電視截圖）

單位面積過千呎，採用屋主喜歡的簡約英倫風，設計的元素類似輕工業風。單位有三間睡房，一間多用途房。廳內的主題牆是白色磚牆，特別得來也保持簡約感。工業風的感覺太粗獷，單位所用的輕工業風就加上了一些溫暖的設計，例如原木地板，可以平衡冰冷感，又例如梳化上放了七彩咕𠱸，令整體感覺Warm一點。另外，客廳有大露台和窗戶，非常光猛。為了營造工業風Feel，燈飾和配件用黑色金屬和仿金顏色，保持工業風的粗獷感，又令感覺年輕和摩登。

多用途房可以做私人影院。（《安樂蝸》電視截圖）

此外，廳有一道隱藏門是參照英國穀倉門設計，又呼應了玄關位上方天花用胡桃木做的仿橫樑效果，像真正的穀倉一樣。睡房方面，主要是走簡約風，其中一間房有格子主題牆，非常特別。女孩子房間，用布材做牆身，感覺柔和。多用途房比較似儲物房，將會成為屋主的私人影院。整間千呎屋共花了80萬裝修費。

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