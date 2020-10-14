安樂蝸｜一家五口住470呎4個人一間房　父母瞓下格床衣櫃隨時撞頭

J2台最新一集《安樂蝸》介紹一間470呎但住了一家五口的單位，其中一間房更加睡了4個人，一齊跟林穎彤和鄭俊弘去看看！

單位只有470呎，但就住了一家五口。（《安樂蝸》電視截圖）

470呎空間一家五口住，分別是父母和三個女兒，但單位只有一大一細兩間房，由於工作關係，作息時間有分別，屋主決定安排父母和家姐細妹睡大房，自己就睡細房。因此大房足足有4個人睡，100呎也不夠的空間要放三張床，聽上去也覺得迫！設計師決定在近窗的一邊放一張雙層床，父母睡下格的雙人床，家姐就睡上格床。至於細妹就睡另一邊的高架床，家姐跟細妹中間和床邊都有屏風和圍欄，雖然林穎彤說了一句：「兩姊妹總算各有各自己嘅私人空間。」但明顯地由於房間分配的關係，無論父母還是兩姊妹的睡眠空間都私隱欠奉。

主持指衣櫃上方的床架特意做了斜角，以免撞到頭，不過看上去，稍為長得高一點也有危機，而且如果她走入一點拿衣服，其實可能也會頂頭要彎腰。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，兩張床用U型雙樓梯設計，除了可以分隔兩邊睡床，床架下面也做了衣櫃，而兩邊樓梯都有抽屜儲物。主持指衣櫃上方的床架特意做了斜角，以免撞到頭，不過看上去，稍為長得高一點也有危機。客飯廳方面，設計師也用盡每一處地方，有電視櫃和旁邊的直身櫃、飯廳吊櫃，還有鞋櫃。設計師指儲物櫃盡量留空一些位置，加上弧角和圓形，令設計看上去開揚一點。而三姊妹有時會在家工作和用電腦，所以飯廳一角做了書枱，旁邊櫃面的空間用來放文件 。飯廳用了公主Feel的粉紫色加白色，加玫瑰金點綴，帶點少女和奢華感，客廳的電視櫃牆身就用木皮啡色，有溫暖感覺。設計師透露，原來屋主要求不要更改單位的原先裝修，所以地板、門、油漆、電掣位都沒有改，變相設計難度大增。他唯有將大房的門變拉門，盡量偷多點位。全屋設計連裝修費是25萬，屬合理價錢。

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