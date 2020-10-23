霍建華林心如台北街頭鬧交　女方親認與老公鬧意見

台灣藝人林心如同霍建華在2016年結婚，隔年誕下女兒霍小茹，一家三口過得非常幸福。至今結婚4年多的他們因為疫情關係而多留在台灣休息同工作，更不時被媒體目擊到二人在街上放閃，幸福的模樣羨煞旁人。

但就在近日夫妻二人在街道放閃之時，竟然發生口角二人鬧得不快在街頭分道揚鑣，過程被台灣媒體全程目擊，隨即引來不少討論。

二人在2016年結婚。（視覺中國）

據台灣媒體報導指，他們夫妻二人從一間食店走出來之後，在行走的過程中就莫明吵架起來，霍建華就即刻拉着林心如的手大聲講道：「幹嘛啦」，之後二人就不快地分道揚鑣。而林心如心情似乎非常不好，更一邊喊一邊抺眼淚，神情呆滯失魂落魄的模樣，令人看見得非常心疼。

夫妻二人目前大多時間留在台灣。（視覺中國）

而男方則沒有追隨林心如，手提着在餐廳打包的食物先去洗手間，之後出來就買了一杯果汁邊飲邊去停車場取車。隨後就駕駛着近4000萬元新台幣的的黑色法拉利出來直接返家。而對於夫妻二人疑在街頭吵架一事，林心如亦大方回答媒體的詢問，表示二人只是討論事情，意見不同大聲而已，至於不跟隨霍建華的車回家，她表明剛食飽想走路消化食物。看來只是小問題而已，夫妻吵鬧實屬平常。