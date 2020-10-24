《穿Prada的惡魔》女魔頭本尊傳婚變　廿年前搶人老公原配逆襲？

電影《穿PRADA的惡魔》真實世界本尊、Vogue總編輯Anna Wintour，傳與交往超過20年、結婚16年的電信大亨及企業家Shelby Bryan分手，兩人已經有好一陣子沒一起在公開場合露面，早被懷疑關係生變，然而雙方都未對外發表任何說法。

雖然在媒體和時尚業權力大到幾乎可呼風喚雨，Anna Wintour對於和Shelby Bryan的關係始終非常低調，兩人都與前一位配偶有生小孩。據歐美媒體報導，21年前男方為了Anna，選擇離開妻子 Lucia，Anna也和丈夫離婚，幾年之後，彼此秘密完婚，正式成為對方的合法伴侶，擺脫「小三」、「小王」的尷尬定位。

荷李活不少銀色夫妻因財富資產與子女撫養權等利益難以切割，離婚均採拖字訣，有一Pair更拖足8年，按圖即睇：

+ 8 + 8 + 8

專門報導名流八卦的Page Six指出，人生際遇有時非常諷刺，Shelby Bryan這次竟是為了 Lucia而離開Anna， Lucia本來在與他離異後也找到下一個春天，但下一任丈夫5年前去世，Shelby Bryan就和她再度走得近，終於舊情復燃，令當初介入的Anna嘗到得而復失的苦果。只是也有熟識他們的人士表示，Lucia與男方曾生兒育女，關係是不會切斷的，目前也就還是好友而已。Shelby Bryan近來大都待在家鄉德州，與常駐紐約的Anna生活圈已無太大交集。

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