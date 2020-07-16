具惠善終與安宰賢正式離婚！　IG Po靚相高呼再出發勁吸18萬Like

南韓藝人夫婦安宰賢和具惠善去年互相爆料導致雙方形象受損，關係就此破裂，二人在本月15日進行第一次離婚調解終達成了協議，正式結束4年婚姻。

具惠善與安宰賢鬧離婚之初，曾經有一段日子受網上言論困擾落晒形：

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安宰賢和具惠善7月15日達成了離婚協議，未來將會各走各的路並替對方加油打氣，同時也對因為個人事情被影響到的每一個人表達歉意。據韓媒《wikitree》報導，安宰賢方相關人士透露：「因為心裡很痛苦所以想要趕快結束這些事情，在調解的時候達成了協議。」

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事實上，安宰賢2015年和具惠善合作《Blood》相識進而相戀，並在隔年浪漫求婚後正式成為夫妻，而且沒有舉行婚禮將費用都捐給兒童病房，偶爾也能在他們的社群平台上看到放閃畫面，可惜最後仍走上了離婚路，外界也希望他們能夠真的平心靜氣回到自己的生活。

安宰賢的粉絲也相當希望能趕緊看見他的新動態，因為他在2月更新一則「請忘了我吧」後就毫無音訊，事後又悄悄將所有Instagram貼文刪除，至今都沒有任何工作上的新消息。日前僅由代理人發表聲明：「自2020年7月15日就離婚達成了協議，兩人決定各走各的路，為彼此未來加油應援。在這段時間，因為兩個人的私事讓大眾擔心了，抱歉。」

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