安祖蓮娜祖莉離婚官司拖足4年　畢彼特律師團隊諷刺女方玩嘢拖延

荷李活男星畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）一直離唔到婚，拖足快滿4年，雙方都只取回合法單身身分，最關鍵的孩子監護權與財產分配始終傾唔掂。安祖蓮娜祖莉日前又申請撤換法官，因為懷疑對方與畢彼特其中一位律師有業務和金錢上的往來，公正性被質疑，令畢彼特方感到不快，反諷安祖蓮娜故意再拖延時間，這樣只會讓彼此的孩子們受到更大傷害。

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「畢安婚變」至今，早就該要徹底離異，唯獨小孩監護權與彼此的財產分配沒有辦法定案，才拖到現在還沒結果，目前安祖蓮娜握有監護權但畢彼特有合法的探視權，女方不得任意減少他和孩子們共處的機會，歐美媒體之前也報導兩人在新冠肺炎期間住在車程10分鐘的兩間住所內，方便輪流帶小孩，還指他們因此關係變得好，找到可以共處的新模式。不料，竟只是短暫的和平，女方的律師團隊馬上又出新招。

二人曾經非常恩愛：

對此，畢彼特的律師團也諷刺安祖蓮娜祖莉這方是刻意要拖延審理，充滿算計與謀略，早先這案子應該要在10月再度進入公堂，被安祖蓮娜祖莉這麼一搞，還不知要再多拖多久。安祖蓮娜的影響力也讓兩個年紀大的養子Maddox與Pax拒絕和畢彼特恢復往來，只有養女Zahar及他倆親生的Shiloh、Knox、Vivienne能時常與他相處，就連畢彼特的母親珍過80歲生日，他都沒辦法把孩子們帶過去團聚。

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