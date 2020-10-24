陳自瑤王浩信8歲囡囡激罕曝光　眼大大繼承父母優良基因勁省鏡

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陳自瑤（YoYo）與王浩信（Vincent）結婚多年，育有囡囡王靖喬（QQ），不過兩人近年屢傳婚變，雖然雙方已經多次否認傳聞，但他們甚少同場出席活動，惹來外界揣測。前年YoYo同Vincent抽空出席囡囡的幼稚園畢業禮，期間氣氛融洽，但今年4月YoYo為囡囡慶祝生日時，她親手整了個蛋糕送給寶貝女，不過就不見老公Vincent同囡囡的蹤影，令人懷疑兩人感情生變。

今年4月陳自瑤（YoYo）為慶祝囡囡生日親手整了個蛋糕送給寶貝女，但就完全不見老公Vincent同囡囡的蹤影。（IG@chenchiyiu）

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唔經唔覺QQ已經8歲大，日前YoYo在抖音上載了一段影片，片中的主角竟然是QQ，留着一頭黑色長髮的QQ對着鏡頭大擺Pose，表情多多，相當可愛！不少粉絲都留言大讚眼大大的QQ完美繼承了父母的優良基因，小小年紀已經好靚女，若然將來入行肯定星途無限！

唔經唔覺王靖喬（QQ）已經8歲大，更完美繼承了父母的優良基因！（影片截圖）

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