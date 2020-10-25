Selina爆破意外10年　任爸爸寫超催淚千字文祝賀「重生日快樂」

Selina（任家萱）2010年10月22日於上海拍攝「我和春天有個約會」，發生爆破意外導致全身54%嚴重燒傷、近40％是三度灼傷，時逢10周年，她於社群分享任爸的千字簡訊，祝賀她「重生日快樂」，讓不少網友看了感動落淚。

按圖看任爸爸寫給Selina的超催淚千字文▼▼▼

任爸談到當天下午4點多在健身房得知女兒意外與恐有生命危險的噩耗，心情宛如被雷擊中，當趕到上海時見到女兒54%燒傷照片與醫生解說，當晚在飯店時，他便與才剛與女兒訂婚的阿中（張承中）促膝長談，提到「雖然你們已經訂婚～我覺得萱萱現在已經面目全非～已經不是當初的萱萱我們就解除婚約吧」，但張承中的不離不棄，也讓任爸感動讚他有情有義。

因醫院規定，儘管他們都在醫院卻無法見到面，直到第三天搭乘SOS班機時，他才在機上看到包成木乃伊的女兒，「十年了～飛機上相聚痛哭的畫面仍然歷歷在眼前」；任爸提到燒燙傷病房宛如人間煉獄，尤其當病人每天清創傷口時發出的絕望哭喊聲，Selina面對雖使用嗎啡鎮痛，但敏感體質的她總是不時高燒不退，甚至幾次發出病危通知。

任爸在病床間與Selina分享腦性麻痺黃美蓮博士的故事及她的人生哲學，「不敢祈求上蒼賜我順遂的人生～但願上蒼賜我毅力面對人生」，勉勵女兒未來的復健之路需要堅強的毅力，他記得Selina在復健時，曾有位同樣是嚴重燒傷的中年婦女探望她，分享自己的經驗外，更斬釘截鐵地說「總有一天妳會跟她一樣游泳、泡湯、跑步、爬山」，10年過去，Selina真的做到了，也讓他直讚「爸爸媽媽以妳為傲～以妳為榮」。

看完任爸的簡訊，Selina也表示：「我覺得自己真的是超『酷』的，根本世紀大帥妹；我爸也是個『酷』爸！今天，就是一年365天中，最『酷』的一天！」並感謝一路來為她祈禱祝福的大家，讓不少粉絲看了紛紛留言祝賀她「重生日快樂！妳真的好棒！」。

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