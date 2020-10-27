歐陽妮妮YouTube分享「整牆名牌手袋」　豪氣笑言：都是身外之物

女星歐陽妮妮近期主演的中天「腦波小姐」正播出，她也不忘更新Youtube頻道開箱收藏包，日前接受本報專訪時，她曾提及因「腦波弱」買到的一款芭比粉色金球包，影片中也秀出「本尊」，更一一介紹網友提問「最貴」、「最愛」包，表示若有朋友要商借，也非常樂意，豪氣笑言：「這些東西都是身外之物。」

歐陽妮妮在Youtube頻道開箱收藏手袋，名牌手袋塞爆整面牆▼▼▼

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歐陽妮妮直言不是第一次秀包，後頭整櫃精品，其實都是整理過後的狀態，因為網友對她的收藏感興趣，為此特地一次開箱，並透露每個包都是3萬台幣起跳，最愛揹的是看起來小、卻很能裝的愛馬仕Picotin，她一口氣擁有三款不同顏色包，並稱此為愛馬仕入門款，價格也很便宜，「8萬5千塊台幣而已！」

被問最後悔買的包，歐陽妮妮立刻拿出CHANEL金球粉紅包，表示：「也不是說我不喜歡這款包包，是我比較不喜歡這個芭比粉的顏色。」坦言這款包約5、6萬台幣，當時透過代購想買黑色，但因缺貨，欲買時已漲價到7、8萬台幣，因此才勉強買下這顆粉紅包，但卻一次也沒用過，「超想賣掉它的耶」。

提到「最貴的包」，歐陽妮妮拿出Kelly Danse杏仁綠，一邊示範揹法，表示：「現在在專櫃基本上很難拿到，因為太高人氣了！」之所以貴，也是因透過代購，價格才會高一些，約50萬台幣左右，她也開心地曬出今年生日媽媽送的愛馬仕Constance（康康包），強調自己真心喜歡才下手買包的人，每月也無固定預算，在能力所及情況下買，否則就會買到不適合的包，影片釋出後，引來網友熱議，紛紛留言「太羨慕了啦」、「好有錢」、「真有錢，光愛馬仕就好幾百萬」，但也有網友納悶她形容「這顆包」，直言：「為什麼要用『顆』？」，對於她不喜歡的包，也說：「送我啦」。

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