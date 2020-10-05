數據分析歐陽娜娜國慶表演風波　大唱《我的祖國》網路輿論兩極化

央視微博日前發出台灣女藝人歐陽娜娜，將登上中國十一國慶節目高唱《我的祖國》，引發台灣網友熱議，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，歐陽娜娜一週內網路聲量暴衝99921萬筆，光是29日就有44136筆討論，已是過去一年半以來聲量的最高峰。

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綜觀歐陽娜娜近一年半的網路聲量三個高峰，2019年3月21日她在微博上表明「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安」，被台灣網友調侃為「江西娜」，隔日引起34489筆討論聲量。

另一波高峰出現2019年8月15日，歐陽娜娜在香港反修例浪潮中，轉發「我愛香港，我愛中國，我也支持香港警察」，並在貼文特別附上hashtag「香港是中國香港」跟愛心符號，單日創下7966筆。

歐陽娜娜近一年半的聲量三大高峰都跟親中言行有關，最高點落在將登上今年十一國慶，29日就有44136筆討論。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間: 2019/03/01 - 2020/09/30）／DailyView網路溫度計授權使用）

歐陽娜娜唱《我的祖國》 網路輿論兩極化

從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念顯示，此次歐陽娜娜登台獻唱的話題中，除了一同參與節目的女歌手張韶涵有相關討論，網路輿論分成兩個極端，其中有台灣行政院長蘇貞昌反對，另外名主持人趙少康認為《我的祖國》歌詞並沒有那麼「統戰」，並稱歐陽娜娜為「台灣之光」引起網路討論，不少藝人、名人也陸續跳出表態力挺，讓討論度擴散更快。

除了台灣行政院長蘇貞昌批歐陽娜娜的行為，名主持人趙少康「台灣之光」說法也引起討論，網路討論兩極化。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間: 2019/03/01 - 2020/09/30）／DailyView網路溫度計授權使用）

歐陽娜娜「聲」援隊多 各界名人力挺再闢戰場

相關支持歐陽娜娜的公眾人物有哪些？從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字中可以看到「黃立成」、「徐乃麟」、「趙少康」、「陳玉珍」等台灣藝人與立委名人，其中黃立成跟徐乃麟，都強調自己挺的是「藝人」，認為台灣政府應該多支持娛樂產業，尤其中國市場蓬勃時，不該這樣為難藝人。

台灣立委陳玉珍則強調歐陽娜娜有表演自由、言論自由，不應該無限上綱；台灣女星劉樂妍也聲援歐陽娜娜怒轟「民進黨政府窮瘋了」，並直言「我們不屑台灣國籍」。

黃立成、徐乃麟、趙少康、陳玉珍、劉樂妍等台灣藝人立委，都聲援歐陽娜娜，為她增添不少網路聲量。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間: 2019/03/01 - 2020/09/30）／DailyView網路溫度計授權使用）

歐陽娜娜炸出近10萬筆討論 同台張韶涵被海放

除了歐陽娜娜將登上十一國慶表演，歌手張韶涵也將出席獻唱防疫歌曲《守護》。從《KEYPO大數據關鍵引擎》分析一週內兩人的聲量趨勢，歐陽娜娜因為正反兩方的激烈討論，使其聲量節節高升，27日行政院長蘇貞昌的評論，帶起12778筆討論；28日不同的聲音出現，趙少康稱她「台灣之光」拉出26927筆聲量；最後高峰落在29日黃立成、徐乃麟等人力挺，單日創造44136筆聲量。

相較歐陽娜娜5天內就激起台灣網友近10萬筆討論，張韶涵表演曲目為抗疫歌曲《守護》，討論度僅有12479筆聲量，即便同時在十一國慶登台，受到關注的程度顯然不及歐陽娜娜。

歐陽娜娜此次將登上央視唱《我的祖國》，因正反兩方激化聲量飆高，相較將表演防疫歌曲的張韶涵聲量篇低。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間: 2019/03/01 - 2020/09/30）／DailyView網路溫度計授權使用）

研究方法： 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『歐陽娜娜、張韶涵』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。 *註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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