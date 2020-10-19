比誇張更誇張！韓國網紅因身材引網民關注　活潑風格被封可愛萌妹

網紅在社交媒體曬樣曬身材是平常事，而這位韓國網紅卻因為身材比誇張更誇張，因而成為網上焦點！sejinming的IG極具人氣，簡單一個po便可輕鬆吸逾萬likes，其身材極之傲人，單看照片已經有壓迫感；此外可愛的樣子配上俏皮活潑的風格，因而得到「可愛萌妹」的封號！

韓國網紅sejinming因為身材太誇張而引起網民討論！（IG「sejinming」圖片）

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sejinming在IG上有多達45.5萬名粉絲，打卡照源源不絕，令網民們時時刻刻都可以大飽眼福。她的打扮風格變化不少，有時會穿上斯文大方的長裙、有時會換上簡約連帽外套，又或是穿上樸素的T恤牛仔褲，但即使「包到冚」仍掩蓋不到其豐滿的上圍！有時她會穿上性感低胸裝，大曬身材，引起網民哄動！

其實sejinming除了身材，樣子亦絕不輸蝕，除了白滑肌膚外，圓滾滾的眼睛配上可愛活潑的表情，當然輕易迷倒不少粉絲吧！

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台網紅小魚行可愛風得嚟又性感 Cosplay外賣員影相曬美腿最轟動 （IG「fishsiao_」圖片／香港01製圖）

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越南靚女網紅造型百變 濃眉大眼超可愛 穿着配搭次次新鮮（IG「nruburn」圖片／香港01製圖）

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韓模違反科學式驕人好身材成焦點 收起性感即變身氣質女神！（IG「o.roraa」圖片／香港01製圖）