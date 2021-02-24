Krystal鄭秀晶不可不知的7件事！6歲即被星探發掘、考第一入名校

要說美女界的高冷代表，前 f(x) 成員 Krystal 絕對榜上有名，冷豔外表下的可愛個性有著超致命的吸引力，你我都知道，「反差」兩個字常常就是入坑的開始，畢竟兩種個性都有吸引人的魅力之處，怎麼可能不愛！前陣子 Krystal 才剛入主新東家Ｈ&娛樂開啟新的演藝生活，而她去年底也陸續推出《悲喜交加》、《Search》等新作。跟著小編一起回顧這位女神過去的作品，看完絕對會讓你更愛她！

文：Amber Chan, Maggie Chiang／GQ Taiwan