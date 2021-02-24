Krystal鄭秀晶不可不知的7件事！6歲即被星探發掘、考第一入名校

撰文：GQ Taiwan
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要說美女界的高冷代表，前 f(x) 成員 Krystal 絕對榜上有名，冷豔外表下的可愛個性有著超致命的吸引力，你我都知道，「反差」兩個字常常就是入坑的開始，畢竟兩種個性都有吸引人的魅力之處，怎麼可能不愛！前陣子 Krystal 才剛入主新東家Ｈ&娛樂開啟新的演藝生活，而她去年底也陸續推出《悲喜交加》、《Search》等新作。跟著小編一起回顧這位女神過去的作品，看完絕對會讓你更愛她！
文：Amber Chan, Maggie Chiang／GQ Taiwan
Krystal 6歲就被星探發掘，天生註定食呢行飯？按圖即睇關於她的7件不可不知的事▼
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：6歲就被星探發掘！最受歡迎的「厭世美顏」 Krystal 鄭秀晶，你必須知道的7件事！】