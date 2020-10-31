楊冪做代言人出事　宣傳海報疑P圖太重手惹負評：好廉價

內地女星楊冪憑着出眾樣貌及Fit爆身形，深受粉絲喜愛，一向好有時尚品味的她更成為各大品牌的代言人，人氣強勁。在微博坐擁超過一億粉絲的楊冪，號召力強大，早前更正式進駐內地短視頻平台「快手」，成為代言人。不過近日「快手」Post出的宣傳海報就掀起網民熱議，事緣相中的楊冪似乎因為P圖過度，不但顏值盡毀，身材更離奇變形！

楊冪擁有出眾樣貌及Fit爆身形。（微博@嘉行楊冪工作室）

相中的楊冪穿上低胸連身裙，大騷香肩，打扮高貴成熟。但未知是不是P圖太重手，又濃又粗的眉毛相當突兀，鼻樑又高又窄，感覺不自然，拉低了她的顏值，不過最為人詬病的就是胸部位置，皆因負責P圖的工作人員似乎太過着重線條，令到出來的效果變得又僵又硬，嚴重變形，不少粉絲都留言狠批：「這麼好看的人被修成這樣」、「你們提高一下審美吧」、「這麼糟蹋美女」、「胸部那裏太奇怪了吧」、「感覺好廉價」。

網民質疑因為P圖太重手，搞到楊冪大變樣。（微博@快手）

雖然宣傳海報惹來負評不斷，但亦有不少忠實粉絲表示非常期待楊冪在「快手」上多多上載影片，分享日常生活。近年短視頻在內地大行其道，今次邀請楊冪成為代言人，令不少粉絲都期待在新的平台上與偶像互動！

之前已經有粉絲鬧爆P圖技術太差，搞到楊冪的臥蠶離奇消失，嘴都歪埋。（微博@嘉行楊冪工作室）

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